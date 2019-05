OVERBLIK: Det skete lørdag på valgkampens 12. dag

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, åbner for at indføre differentierede cigaretpriser. Det siger hun til DR.

Måske skal cigaretter fremover koste mere for de unge, mens de ældre skal fredes for prisstigninger. Disse overvejelser kom frem lørdag fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Det vil betyde, at unge skal betale mere for cigaretter end de ældre.

- Måske vil der være en mulig vej i at sige, at vi sætter priserne op for de unge, så de ikke starter med at ryge, men at vi måske samtidig lige skærmer nogle af de pensionister, der ikke har så mange penge, siger hun til DR.

* Venstre lurepasser med cigaretpris

Venstres fungerende politiske ordfører, tidligere sundhedsminister Sophie Løhde, giver ikke meget for S-formand Mette Frederiksens overvejelser om differentierede cigaretpriser.

- Mette Frederiksen er hyklerisk. Hun lufter en tanke om, at man kan differentiere cigaretafgifterne, men siger samtidig, at Socialdemokratiet ikke går til valg på at hæve cigaretafgifterne.

- Begge dele kan ikke være sandt på samme tid, siger Løhde.

Venstre vil hæve cigaretpriserne. Men med hvor meget fremlægger Venstre først senere i valgkampen i forbindelse med et udspil.

* DF-formand undrer sig over intern fnidder i Venstre

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, undrer sig over, at formandsdiskussionen i Venstre er blusset op i valgkampen. Det siger Thulesen Dahl til Berlingske.

- Det undrer mig selvfølgelig, for alle ved jo, at hvis et parti begynder at slås med sig selv eller have store interne diskussioner med sig selv midt i en valgkamp, svækker partiet sin egen mulighed for at slå igennem, siger han.

I samtalebogen "Befrielsens Øjeblik", der udkom torsdag, udtaler statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at det ikke er en naturlov, at næstformand Kristian Jensen skal være næste Venstre-formand.

* Pia Kjærsgaard ønsker SVDF-regering

Det bedste udfald af folketingsvalget 5. juni er, hvis Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet ender med at gå i regering sammen.

Det mener DF's Pia Kjærsgaard, der mener, at dansk politik er præget af ustabilitet.

- Det eneste rigtige er, at vi tre partier finder sammen i en flertalsregering. Det er det stærkeste, vi overhovedet kan gøre i denne situation, siger hun til Berlingske.

* Liberal Alliance vil afskaffe beskatningen af landbrugets produktionsjord

Danske landejendomme betaler i gennemsnit 7800 kroner i produktionsjordsgrundskyld om året.

Det er skat, der ifølge Liberal Alliance (LA), bør afskaffes. En afskaffelse vil give mere overskud i økonomien til at investere og innovere deres landbrug i en mere grøn retning, mener partileder Anders Samuelsen.