OVERBLIK: Det skete fredag på valgkampens fjerde dag

Valgkampens fjerde dag bød blandt andet på en tilbagevenden for S-formand Mette Frederiksen, at Venstre vil investere flere penge i børnene, og at Liberal Alliance og De Konservative skifter holdning til centralt emne omkring Udrejsecenter Sjælsmark.

Læs her om valgkampens fjerde dag:

* Mette Frederiksen ud af sygesengen.

Den socialdemokratiske formand deltog indtil fredag slet ikke i valgkampen, da hun i en lille uge har døjet med et maveonde.

Men fredag stemplede Mette Frederiksen, som vil fratage Lars Løkke Rasmussen (V) statsministerposten, ind i valgkampen. Det skete til et arrangement på Aalborg Katedralskole.

Hun konstaterede, at det havde været syret at følge valgkampen fra sygesengen. Mette Frederiksen kunne blandt andet løfte sløret for, at Socialdemokratiet snart vil præsentere en økonomisk plan.

* Venstre vil investere i børnene.

Uden at sætte beløb på meddelte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) under et besøg i daginstitutionen Tinsoldaten i Ringsted, at Venstre vil lave en børneplan.

Det skal ske via en dialog med kommunerne og de relevante faglige organisationer som Bupl og FOA.

Tidligere på ugen meddelte Venstre, at partiet vil hæve det offentlige forbrug med 0,65 procent årligt - 69 milliarder kroner - frem til 2025.

- Børneområdet er et af de områder, hvor vi skal investere mere. Jeg sætter ikke kroner og øre på i dag, sagde Løkke.

* Bedre forhold på Udrejsecenter Sjælsmark.

Liberal Alliance og De Konservative er parate til at forbedre forholdene for børnene på Udrejsecenter Sjælsmark.

Konkret vil partierne lade familierne på Sjælsmark lave deres egen mad. Hidtil har regeringen stået fast på, at det ikke skal være en mulighed.

Venstre er fortsat lodret imod. Det er Dansk Folkeparti også. Men Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, udtalte fredag, at børnefamilier gerne selv må lave mad, hvis det stod til hende.

* Stemmespild i blå blok.

Den første måling efter valgudskrivelsen, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau, viser, at flere partier i blå blok ligger lige under spærregrænsen på to procent.

Det gælder Kristendemokraterne og Nye Borgerlige. Også Stram Kurs er under spærregrænsen. Dog har Stram Kurs-stifter Rasmus Paludan meddelt, at han ikke tilhører nogen blok.

Både Kristendemokraterne og Nye Borgerlige får i målingen opbakning fra 1,8 procent af vælgerne, mens det stærkt islamkritiske parti Stram Kurs står til at få 1,6 procent af stemmerne.

Dermed er der en del stemmespild i blå blok.