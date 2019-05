OVERBLIK: Det skete fredag på valgkampens 25. dag

Liberal Alliance præsenterede fredag et vækstudspil, mens Rasmus Paludan svømmede en tur over Lillebælt med fem dage til folketingsvalget.

En opgørelse, som forskere på Roskilde Universitetscenter (RUC) har foretaget, viser, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, får klart mest omtale i valgkampen.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i, hvor ofte de 13 partiledere har været omtalt på radio og tv i valgkampens første tre uger.

Lars Løkke Rasmussen har fået 28 procent af omtalen, mens Mette Frederiksen har fået 22 procent.

Længere nede på listen finder man Kristian Thulesen Dahl (DF) med 12 procent samt Morten Østergaard (R) og Pia Olsen Dyhr (SF) med blot 5 procent.

* LA vil give bedre vilkår til iværksættere.

Liberal Alliance lancerer 15 initiativer, hvoraf nogle allerede tidligere har været præsenteret i forbindelse med offentliggørelsen af partiets 2030-plan.

Andre initiativer er derimod nye og skal blandt andet gøre det nemmere for iværksættere at spare op til pension eller bruge af pensionsformuen til at stifte ny virksomhed.

- Vi bliver nødt til at lytte mere til det miljø, der er derude, siger Liberal Alliances partileder, Anders Samuelsen.

- Vi har så meget gavn af, at de etablerer sig her, at vi skal gøre det lettere for dem ved for eksempel at sikre, at man ikke bliver brandbeskattet, siger han.

* Rasmus Paludan på dybt vand.

Stram Kurs-partistifter Rasmus Paludan lovede i maj sidste år, at han ville svømme over Lillebælt, hvis partiet fik 20.000 vælgererklæringer inden for et år.

Som sagt, så gjort. Rasmus Paludan indfriede fredag morgen sit løfte, da han tog svømmeturen, som ifølge en video på hans Twitter-profil varede 23 minutter.

Rasmus Paludan siger i videoen, at svømmeturen blev dokumenteret af en fotograf fra Berlingske og journalisterne Anders Breinholt og Anders Lund Madsen.