OVERBLIK: Det skete første dag i sagen mod Britta Nielsen

For sagens hovedperson måtte under sagen køres fra retten i en ambulance efter at have fået et ildebefindende.

Få et overblik over, hvad der skete på førstedagen her:

* Britta Nielsen erkendte overførsler:

Britta Nielsen, der er tiltalt for at have svindlet sig til 117 millioner kroner i Socialstyrelsen, erkendte på retsmødet at have overført penge til sig selv. Det fortalte hendes forsvarer, Nima Nabipour.

Hun erkender dog ikke hele beløbet.

- De enkelte beløb skal ikke ses som en nægtelse. Det skal forstås sådan, at den tiltalte ikke husker alle de konkrete beløb og tidspunkter, sagde forsvareren.

* Strid om brugen af paragraf 88:

Anklagemyndigheden har i sagen rejst tiltale efter paragraf 88, der kan øge strafferammen til 12 års fængsel.

Nima Nabipour afviser dog, at paragraffen skal bruges. Han vil desuden have det afklaret tidligt i sagen, om retten vil gøre brug af den særlige paragraf. For det vil have betydning for bevisførelsen og afhøringen af Britta Nielsen, lyder det.

Derfor er det planen, at forsvarer og anklager fredag skal komme med hver sine argumenter for, om paragraffen skal bruges eller ej. Herefter skal retten tage stilling til spørgsmålet.

* Britta Nielsen måtte køres væk i ambulance:

Anklager Lisbeth Jørgensen nåede ikke særlig langt med sin forelæggelse af sagen efter frokostpausen, før retsmødet måtte stoppes. Britta Nielsen var blevet svimmel, og hun døjer med hjerteproblemer.

Derfor blev hun ført ind i et tilstødende lokale, hvorefter der blev tilkaldt en ambulance, som omkring 20 minutter senere forlod retten med Britta Nielsen - uden udrykning.

Det er uvist, om Britta Nielsen bliver klar til retsmødet fredag. Kan hun ikke møde op, kan retsmødet blive aflyst. Det kommer an på, om forsvareren mener, at spørgsmålet om paragraf 88 kan behandles uden hende.

* Anklager gennemgik Britta Nielsens svindel:

Anklageren skulle forelægge sagen. Her kom det frem, at Britta Nielsen brugte forskellige metoder, når hun overførte penge til sig selv.

En af metoderne var, at hun oprettede fiktive projekter, som fik overført penge til en af hendes egne konti. Et af projekterne navngav hun Hjælp til Selvhjælp.

* Spørgsmål om konfiskation udsat:

I sagen har anklagemyndigheden også rejst krav om at få konfiskeret 113 millioner kroner og herunder flere ejendele.

Det spørgsmål vil dog først blive behandlet senere. Det har anklagemyndigheden ønsket, og det har dommeren ikke nogen indvendinger imod.