OVERBLIK: Det skete anden dag i sagen mod Britta Nielsen

Efter et dramatisk retsmøde på førstedagen i retssagen mod Britta Nielsen, endte andendagens retsmøde med at være helt kort.

Få et overblik over, hvad der skete på andendagen her:

* Britta Nielsen sygemeldte sig:

Kort inden at retsmødet skulle begynde fredag, oplyste dommeren, at Britta Nielsen havde meldt sig syg. Samtidig blev retsmødet udskudt til klokken 10.30.

Forsvarer Nima Nabipour vil se Britta Nielsen søndag og få en status på, om han kan deltage i næste retsmøde på tirsdag.

Sygemeldingen kom, efter at Britta Nielsen kort efter frokostpausen i retten torsdag blev svimmel, og der måtte tilkaldes en ambulance. Her kom det frem, at hun døjer med hjerteproblemer. Hun blev kørt fra retten uden udrykning.

* Anklagemyndigheden skal redegøre for udleveringsaftale:

Da Britta Nielsen i november 2018 blev anholdt i Sydafrika, blev der lavet en udleveringsaftale, hvor hun blev fulgt at to danske betjente til Danmark. Først i Danmark blev hun anholdt.

Af aftalen, som Britta Nielsen underskrev, sagde hun god for, at der kunne komme yderligere anklager imod hende, end der var på daværende tidspunkt.

Nima Nabipour brokkede sig dog fredag i retten over, at anklageren ikke har lagt udleveringsaftalen ind som en del af sagen før nu. Desuden mener han ikke, at han har været involveret nok i forhold til udleveringen, som foregik efter aftale med Britta Nielsens sydafrikanske advokat.

Derfor skal anklageren nu komme med en redegørelse for forløbet og det manglende dokument. Allerede fredag erkendte anklageren, at det var en fejl, at dokumentet ikke var del i sagen, men sagde også, at der intet fordækt var ved aftalen.

* Strid om paragraf 88 udskudt:

Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod Britta Nielsen efter den særlige paragraf 88, der kan øge strafferammen for groft bedrageri fra otte års fængsel til 12 års fængsel.

Forsvareren ønsker dog, at retten skal beslutte, at paragraffen ikke kan bruges, før sagen rigtigt går i gang. Efter planen skulle forsvarer og anklagere komme med hver deres argumenter fredag, men det blev udskudt.

* Sagen kan komme til at vare endnu flere dage:

Da der ikke kom meget ud af retsmødet fredag, ønsker dommeren at tage to dage i brug, som ellers først var blevet fjernet fra tidsplanen. Der er tale om 31. oktober og 7. november. Det er dog usikkert, om Nima Nabipour kan de dage.