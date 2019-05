OVERBLIK: Det skal en pakke cigaretter koste

En række partier går til valg på at hæve afgiften på tobak, så prisen på cigaretter kommer til at stige.

Her er et overblik over, hvad partierne mener, at en pakke cigaretter skal koste:

* Har ikke lagt sig fast på en pris:

Socialdemokratiet har hidtil ønsket at bruge andre værktøjer end priser for at nedbringe antallet af rygere. Formand Mette Frederiksen åbner nu for differentierede priser, som betyder prisstigninger for unge. De ældre skal fredes.

* Ønsker ikke at hæve afgifterne:

Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Klaus Riskær Pedersen.

* Ønsker at hæve prisen:

Dansk Folkeparti vil lade cigaretpriserne stige i takt med inflationen. Partiet foreslog under forhandlingerne om sundhedsreformen en prisstigning på syv-otte kroner.

De Konservative og SF ønsker at hæve prisen på en pakke cigaretter til 60 kroner.

Det vil Enhedslisten også. Partiet ønsker at fordoble den nuværende afgift, hvilket vil betyde en pris på cirka 60 kroner. En højere pris vil få en social slagside, mener partiet.

Venstre ønsker at hæve prisen på en pakke cigaretter med 20 kroner.

Alternativet vil hæve prisen til 80 kroner, mens De Radikale mener, at en pakke cigaretter skal koste 90 kroner.

Kristendemokraterne ønsker en norsk model for afgifter. I Norge koster en pakke cigaretter cirka 90 kroner.

Kilder: Jyllands-Posten, Ritzau, DR.