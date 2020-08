OVERBLIK: Det siger politiske kolleger om Lars Krarup

Sådan lyder roserne fra politiske kolleger, efter at Hernings borgmester søndag aften har meddelt, at han ikke genopstiller ved næste valg efter 20 år på posten.

Den mangeårige borgmester i Herning Lars Krarup formåede at hæve sig over blokpolitik, og han har leveret en uvurderlig indsats for sin hjemby.

Læs nogle af kommentarerne her:

Mogens Jensen (S), minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, på Twitter:

- Lars Krarup har som borgmester leveret en uvurderlig indsats for udviklingen i Herning og Midt- og Vestjylland! Tak for det og for godt samarbejde. Al lykke til i det videre.

Morten Østergaard (R), formand for Radikale Venstre, på Twitter:

- Respekt for en modig og livsklog beslutning. Lars Krarup har som få evnet at hæve sig over blokpolitik og lignende politisk meningsløshed. Det har gjort meget for hans by og skabt respekt om hans virke langt uden for eget pastorat.

- Heldigvis længe til 2022.

Kristian Jensen (V), tidligere næstformand i Venstre, på Twitter:

- Tak til Lars Krarup for dine snart 20 år i borgmesterstolen. Både som ven og politisk kollega har det været en fornøjelse at arbejde sammen med dig.

Marlene Ambo-Rasmussen, folketingsmedlem for Venstre, på Twitter:

- Lars Krarup stopper som borgmester i Herning. Rigtig ærgerligt for Venstre, men helt forståeligt. Al held og lykke videre på din vej, Lars.

Søren Gade, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre, til TV Midtvest:

- Et magttomrum findes ikke i politik. Der kommer helt sikkert mange dygtige folk i Venstre i Herning efter Lars Krarup, men på den korte bane er det da et tab både for Herning og Region Midtjylland, hvor Herning og Lars Krarup står som et fyrtårn.

Johs. Poulsen (R), byrådsmedlem i Herning, til TV Midtvest:

- En af hans enorme kvaliteter er at skabe et helt hold ud af et byråd. Det betyder ikke, at man er enig. Vi har forskellige synspunkter, men når som regel frem til en enighed hos de allerfleste. Lars Krarup har en meget stor aktie i, at vi har et af de mest velfungerende byråd i Danmark.