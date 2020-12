OVERBLIK: Det siger de om skattereformen

Aftalen indeholder samlet lettelser for omkring 6 milliarder kroner til erhvervslivet, mens aftalepartierne har en ambition om, at Danmark i 2030 skal have en ensartet CO2-afgift.

Den grønne skattereform møder både bekymring og glæde.

Læs her hvad et udvalg af organisationer siger:

* Lars Midtiby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening (DN):

- Man udskyder endnu en gang beslutningen om en CO2-afgift, som ellers er et af de vigtigste redskaber til at leve op til klimaloven og løftet om 70 procents CO2-reduktion i 2030.

* Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv:

- Det er den rigtige vej at gå, for det giver erhvervslivet mulighed for i rette tid at foretage energiinvesteringer, som vil medvirke til at reducere deres afgiftsbetaling på den lange bane.

* Anne Lawaetz Arhnung, administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer:

- Det er positivt, at landbruget og gartneri får længere tid til at omstille sig, og at et provenu fra reformen tilbageføres til virksomhederne.

- Men vi er fortsat bekymrede for, om man - for eksempel i regi af den nedsatte ekspertgruppe, som skal komme med forslag til en ensartet CO2-afgift - lægger kimen til en proces, der på sigt kan føre til en langt hårdere beskatning af landbruget, end vores konkurrenter oplever.

* Helene Hagel, miljøpolitisk leder i Greenpeace:

- Dagens såkaldt "grønne" skattereform er ikke en hovedmotor i den grønne omstilling, som finansministeren ellers proklamerer ved pressemødet.

- Aftalen er allerhøjest et haltende æsel, der vil lunte i uforudsigelige retninger, frem mod at Folketinget måske tager sig sammen i 2023.