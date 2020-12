OVERBLIK: Det siger de om ny elbilaftale

Regeringen og dens støttepartier - SF, Enhedslisten og Radikale Venstre - er fredag blevet enige om en aftale for fremtidens bilpark, der skønnes at medføre 775.000 el- og hybridbiler i 2030.

Ifølge aftalepartierne medfører aftalen drivhusgasreduktioner på en million ton i 2025 og 2,1 millioner ton i 2030.

Men aftalen bliver også kritiseret for enten ikke at være ambitiøs nok - eller for at lade erhvervslivet betale for billigere grønne biler.

Læs her, hvad et udvalg af organisationer siger:

* Thomas Møller Sørensen, branchedirektør for Bilbranchen i Dansk Industri (DI), i en pressemeddelelse:

- Vi havde håbet på en bredere politisk aftale, men nu er den her. Det giver branchen ro til at investere i biler, værkstedsudstyr, uddannelse af medarbejdere og opsætning af ladestandere.

- Vi er meget uenige i den finansiering, som kommer fra kilometerafgift på lastbiler. Den vil gøre stor skade på mobiliteten og sammenhængen på tværs af Danmark og til udlandet.

* Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, i en pressemeddelelse:

- Vi skal have flere grønne biler ud på vejene, men det skal ikke bare være en lukket fest for de rigeste. Der er især fokus på at gøre små og mellemstore elbiler billigere, hvilket vil komme lønmodtagerne til gavn.

- Det havde været for let bare at sænke afgiften på elbiler og skubbe regningen frem i tiden. Vi bliver nødt til at indrette klimapolitikken efter, at der også skal være penge i kassen til velfærd.

* Jeppe Juul, seniorrådgiver inden for klima og transport i Rådet for Grøn Omstilling, i en pressemeddelelse:

- Det er helt grundlæggende ret skuffende, at det samlede ambitionsniveau for at mindske klimabelastningen fra transporten er så lavt. Der er et stort behov for yderligere tiltag.

* Torben Lund Kudsk, afdelingschef i bilejernes organisation FDM, til Ritzau.

- Vi synes, det er lykkedes at finde en fin balance mellem på den ene side at få rigtig mange grønne biler i fremtiden.

- Men samtidig gøre det på en måde, hvor man ikke i al for høj grad øger afgifterne for de mange danskere, der endnu ikke er klar til at skifte over til de grønne biler.

* Jesper Stenbæk, fagchef for transport og infrastruktur i Dansk Erhverv, i en pressemeddelelse:

- Dette område vedrører stort set samtlige danskere, og ændringer skal være langtidsholdbare. Derfor er vi ærgerlige over, at det ikke er lykkedes regering og Folketing at nå til en bred aftale hen over midten i dansk politik.

- Dansk Erhverv støtter, at personbilafgifterne omlægges, så det i højere grad bliver attraktivt at købe grønne biler, og det er kun glædeligt. Det er dog vigtigt at opretholde den geografiske balance, så man ikke straffes for at bo uden for de store byer.

* Peter Møllgaard, formand for Klimarådet, der er regeringens uafhængige rådgivere på klimaområdet, til Ritzau.

- Det er et fint sted at starte, og det vigtigste er i virkeligheden, at der kommer mere sikkerhed for bilkøberne i forhold til den grønne omstilling.

- V har jo sagt, at mindst en million elbiler bør bidrage til at opfylde klimamålet. Men det kan vi egentlig godt forestille os, der kan komme med den aftale, der er lavet.