OVERBLIK: Det siger de om Ellemanns formandskandidatur

Mange har siden weekenden udtrykt deres støtte til ham, og det følges op efter Ellemann-Jensens officielle udmelding.

* Søren Pind, tidligere Venstre-minister:

- Baren Kristian IV åbner igen på Højbro Plads og Ellemann-Jensen bliver formand for Venstre. Det er som at være ung igen, skriver Søren Pind på Twitter efterfulgt af hashtagget #backtotheeighties.

* Jacob Jensen, folketingsmedlem for Venstre, på Twitter:

- Måske ikke verdens største overraskelse, men dejligt at Jakob Ellemann nu har meddelt, at han kandiderer til at blive formand for Venstre.

- Fuld opbakning herfra. Glæder mig til, at vi igen kan få fokus på vores politiske projekt om et friere og rigere Danmark.

* Martin Geertsen, folketingsmedlem for Venstre, på Twitter:

- Sådan. God vind til Jakob Ellemann Det skal nok blive rigtig godt. Men nu skal Venstres nye formand selvfølgelig også have rum og plads til at udvikle sin egen politiske platform. Giv tid, giv tid.

* Rasmus Jarlov (K), tidligere erhvervsminister, på Twitter:

- Tillykke til Jakob Ellemann med formandsposten. For nu at citere hans far: Den er hjemme. Og det bliver smadder godt. Stor tak for at lægge en SV-regering i graven med det samme.

- Det er afgørende for, at vi kan komme videre og stå sammen i de borgerlige partier og lover godt, lyder det.