OVERBLIK: Det siger V-profiler om mulig rigsretssag

Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, vil "ultimativt" bakke op om en rigsretssag mod Inger Støjberg. Det bliver aktuelt, hvis ikke der kommer en klar konklusion fra den advokatundersøgelse, der lige nu er i gang af sagen om at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Selv har Støjberg erklæret sig "helt uenig" i meldingen fra sin formand, mens en række markante skikkelser i partiet bakker op om Jakob Ellemann-Jensens kurs.

Her kan du læse et udpluk af reaktionerne:

* Bertel Haarder, folketingsmedlem for Venstre, på Facebook:

- Jeg støtter naturligvis også Jakob Ellemanns melding. Hvis der er noget at komme efter i instrukssagen, så må retten gå sin gang, så ingen skal kunne sige, der er fejet noget ind under gulvtæppet.

* Claus Hjort Frederiksen, folketingsmedlem for Venstre, på Facebook:

- Jeg er enig i formandens ønske om afklaring. Og derfor støtter jeg også op om ham. Som jeg allerede har skrevet, så er det ham, der er formand - og dermed ligger det også i hans lod at drage de beslutninger, som han mener er bedst for vort parti.

* Lars Christian Lilleholt, folketingsmedlem for Venstre, til Berlingske:

- Jeg bakker Jakob Ellemann-Jensen op. Det er klart, at hvis en advokatundersøgelse viser, at der er grundlag for en rigsretssag, er der ikke nogen vej udenom. Så vil jeg stemme for.

* Hans Christian Schmidt, folketingsmedlem for Venstre, til Jyllands-Posten:

- Jeg er overrasket over dagens udmelding fra Ellemann-Jensen, og jeg mener ikke, at der er belæg for en rigsretssag mod Støjberg.

* Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal Kommune, til Ritzau:

- Jeg tror, at det vil være fornuftigt for Inger selv og for Venstre, at Inger tager en timeout og måske holder nogle dage eller ugers ferie, mens det her behandles af Folketinget.

* Martin Damm (V), næstformand for KL og borgmester i Kalundborg Kommune, til Politiken:

- Når man har et tillidshverv på fællesskabets vegne, så skal man kunne varetage det for fællesskabet. Jeg synes ikke, at de udtalelser, hun (Inger Støjberg, red.) er kommet med i dag, er helt foreneligt med det.

* Peter Gæmelke, medlem af Venstres forretningsudvalg, til B.T.:

- Der var stor opbakning (på udvalgsmøde søndag, red.) til Jakob Ellemann-Jensens linje. At vi nu går ud og siger, at vi ønsker at få gjort Venstre og Inger Støjberg rene.

* Susanne Rusbjerg, kredsformand for Venstre i Skive, hvor Inger Støjberg er opstillet, til Ritzau:

- Vi støtter Inger fuldstændig. Inger er ikke dømt endnu.