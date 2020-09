OVERBLIK: Det sagde Hjort om efterretningssamarbejde

Redaktør og journalist på Olfi, Peter Ernstved Rasmussen, samt ekspert i forvaltningsret Sten Bønsing mener, at tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) kan være gået langt i et interview med Weekendavisen og brudt sin tavshedspligt.

Interviewet handlede om et hidtil hemmeligt samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste, hvor et datakabel i Danmark er blevet overvåget.

Samarbejdet var beskrevet i Weekendavisen baseret på anonyme kilder.

Læs her, hvad Claus Hjort Frederiksen sagde om samarbejdet i interviewet:

- Jeg kan ikke gå ind og bekræfte de ting (Weekendavisens oplysninger red.), men det er i princippet de ting, vi taler om.

- Det (aftalen med USA red.) får man ret tidligt at vide (som forsvarsminister red.), fordi det er vigtigt, at man får at vide, at der er et ømtåleligt samarbejde, hvor man nogle gange risikerer, at der er danske statsborgere, der kommer i klemme i det system.

- Samarbejdet har været meget nyttigt for Danmark og har blandt andet afværget terrorangreb.

- De datastrømme, der kører, og som man ser på, der lægger vi jo nogle filtre ind, der gør, at danske ip-adresser, telefonnumre og så videre, de bliver siet fra. Men en gang imellem risikerer man jo, at en russer skriver til en franskmand om en dansk borger, der så smutter igennem.

- Man kan ikke sige, at de (danskerne red.) bliver overvåget. Men man opsnapper meddelelser, hvor der nogle gange figurerer et dansk telefonnummer eller en dansk ip-adresse, der så bare forsvinder i mængden af de her ting.

- Der har Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, arbejdet målrettet på hele tiden at forbedre de her filtre.

- Man får (som forsvarsminister red.) en briefing fra FE. Vi er inde i kernen i efterretningsvirksomhed.

- Jeg har jo selv deltager i diskussioner med tilsynet omkring dette her samarbejde og understreget, hvor vitalt det er, at vi deltager i dette her samarbejde.

- Efterretningstjenesten har hele tiden arbejdet på at forbedre de her filtre, der gør, at de her millioner af data, der passerer igennem her, de ikke fanger noget, der vedrører danske statsborgere. Det er en proces og man kan ikke garantere, at der ikke er danske statsborgere imellem.