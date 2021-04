OVERBLIK: Det meste af verden har lukket sig inde

Mens Danmark stort set er lukket land for alle andre end danskere, og danske statsborgere frarådes rejser til hele verden, har andre lande meget forskellige regler for indrejse under coronapandemien.

Der er ikke tale om et decideret forbud, og danske statsborgere vil altid kunne rejse ind i Danmark. Men hvis man alligevel er rejst ud, gælder krav om test og karantæne, når man kommer hjem.

Kun ganske få lande har helt fri indrejse. Men lande som Mexico, Taiwan, Brasilien og flere afrikanske lande er meget lidt restriktive.

Her er et rids over de gældende regler hos vores nærmeste naboer og udvalgte populære danske rejsedestinationer. Reglerne justeres løbende og kan variere regionalt:

* Finland: Begrænset åbent for indrejse for danskere, der har familie eller vigtig anledning til et besøg. Der kræves en negativ PCR-test udstedt maksimalt 72 timer før ankomst eller test ved ankomst fulgt af karantæne.

* Frankrig: Fri indrejse mod forevisning af negativ PCR-test udstedt maksimalt 72 timer før afrejse. Syv dages karantæne skal afsluttes med endnu en PCR-test.

* Grækenland: Åbent for indrejse mod forevisning af negativ PCR-test lavet maksimalt 72 timer før ankomst. Man skal også udfylde en blanket et døgn før ankomst. Krav om syv dages karantæne og muligt krav om test efter ankomst.

* Italien: Fri indrejse mod forevisning af en tro-og-love erklæring og en negativ PCR- eller lyntest udstedt maksimalt 48 timer før ankomst. Indtil 30. april er der krav om fem dages karantæne, der skal afsluttes med en PCR-test.

* Norge: Så godt som lukket for alle andre end nordmænd og deres nære familie. Krav om negativ PCR-test udstedt inden for 24 timer før afrejse. Obligatorisk test og 10 dages karantæne ved ankomst.

* Spanien: Åbent for indrejse. Temperaturtjek og krav om negativ PCR-test udstedt mindre end 72 timer før ankomst. Ingen karantænekrav.

* Storbritannien: Delvist åbent for danskere med forskellige regler for England, Skotland, Wales og Nordirland. I England kræves en negativ coronatest gennemført mindre end 72 timer før afrejse. Inden ankomst skal man booke en test på dag to og ti efter ankomst. Krav om 10 dages karantæne.

* Sverige: Indrejseforbuddet fra Danmark og Norge blev formelt ophævet fra 31. marts. Der kræves negativ test af valgfri type taget senest 48 før indrejse. Mere lempelige testkrav for pendlere.

* Tyskland: Fri indrejse mod forevisning af negativ coronatest lavet maksimalt 48 timer før ankomst. De enkelte delstater har forskellige karantæneregler.

* USA: Som udgangspunkt lukket for danskere, medmindre man har opholdstilladelse eller er nær familie i landet. Indrejseforbud gælder også for rejsende i transit.

Kilder: Iatatravelcentre.com, kayak.com og travelbans.org.