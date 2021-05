OVERBLIK: Det mener partierne om omstridt udrejsecenter

Regeringen har foreslået, at der oprettes et udrejsecenter for kriminelle, udviste udlændinge på Langeland, så de kan flyttes fra udrejsecentret i Kjærshovedgård ved Ikast.

Læs her, hvad de forskellige partier ønsker:

* Socialdemokratiet:

Regeringspartiet vil placere de 130 udviste udlændinge på Holmegaard på Langeland. Det vil placere dem langt fra større byer, og partiet vil sende 50 betjente til området for at sikre trygheden.

* SF:

SF, der har borgmesterposten på Langeland, vil have Langeland helt af bordet. Partiet vil i stedet undersøge, om de 130 kan splittes op og placeres flere steder i landet.

Ellers vil partiet fastholde dem på Kjærshovedgård ved Ikast.

* De Radikale:

De Radikale er imod placeringen på Langeland. Partiet mener, at idéen er "skør". Partiet vil i stedet splitte gruppen af kriminelle, udviste udlændinge op, så belastningen spredes over hele landet.

* Enhedslisten:

Enhedslisten ønsker slet ikke, at personer sidder i udrejsecentre i længere tid. Partier ser gerne, at man undersøger om de kan bruge fodlænke i stedet.

* Venstre:

Venstre er imod placeringen på Langeland. Partiet ser hellere, at man går tilbage til den forhenværende regeringens plan om at placere dem på den øde ø Lindholm i Stege Bugt.

Den plan blev forkastet af regeringen, da den vil koste over en milliard kroner.

* De Konservative:

De Konservative er som Venstre imod placeringen på Langeland, som partiet vil "forpurre". Partiet vil som Venstre tilbage til planen om at placere centret på Lindholm i Stege Bugt.

* Dansk Folkeparti:

Dansk Folkeparti vil lave et udrejsecenter ved flådestation ved Kangilinnguit i det østlige Grønland.

Den idé er et overvældende flertal i Folketinget samt de grønlandske mandater samt Grønlands selvstyre imod.

* Nye Borgerlige:

Nye Borgerlige er ligeglad med, hvor centret ligger, så længe beboerne bliver frataget retten til at forlade centret, så den eneste måde at forlade det på er ved at forlade Danmark.

Den idé vil dog stride mod de internationale konventioner, da beboerne ikke er fængslede.

* Liberal Alliance:

Liberal Alliance mener, at der er behov for en debat om placeringen. Partiet mener dog, at det er godt, at de kriminelle udviste bliver adskilt fra andre udviste ved at fjerne dem fra Kjærshovedgård.