OVERBLIK: Det må kommunerne bruge i 2021

Der var lagt op til, at kommunerne efter udligningsreformen og i lyset af coronakrisens konsekvenser fik lov til at bruge markant flere penge.

Læs her, hvad kommunerne må bruge i 2021:

* Servicerammen, de penge kommuner må bruge på eksempelvis skoler, ældre og pleje, lyder for 2021 på 267,2 milliarder kroner.

Den lød for 2020 på 261,8 milliarder kroner. Dermed er der tale om et lille løft.

Efter valget i 2019 lovede regeringen og dens støttepartier, at udgifterne til service skal stige i takt med befolkningsudviklingen. Og i udligningsreformen blev det løfte gentaget.

* Anlægsloftet, der bestemmer hvor meget kommunerne må bruge på byggeri og renovering, lyder for 2021 på 21,6 milliarder kroner.

I 2020 lød loftet på 19,1 milliarder kroner, dog eksklusive ældreboliger.

Anlægsloftet er sat på pause i 2020 for at skubbe på økonomien. Kommunerne havde ønsket, at anlægsloftet også blev afskaffet i 2021 for at sætte pengene løs i samfundet.

* Det specialiserede socialområde dækker udsatte børn, handicappede og borgere med psykiske lidelser. Udgifterne til området er vokset støt de sidste år og i aftalen for 2020 blev det aftalt, at der skulle kigges mere på det.

For 2021 lyder rammen på 2,3 milliarder kroner, der skal dække det specialiserede område samt udgifter til flere ældre og ansættelse af flere medarbejdere i kommunale stillinger.

Kilde: Finansministeriet.