OVERBLIK: Det lærte vi af partileder-debatten

Her er et udpluk over nogle af debattens højdepunkter fra tv-debatten torsdag aften på DR og TV2:

Frontfigurerne for Folketingets partier var torsdag aften samlet på Statens Museum for Kunst i København til en tv-debat, hvor der blev diskuteret en række emner relateret til coronavirus.

Statsministeren afviste ikke, at den ellers lukkede danske grænse kan blive åbnet for turister. Det kan eksempelvis være en mulighed at lade turister med et lejebevis få adgang til Danmark, som flere partier har foreslået.

* Partier vil give danskerne lov til at holde fest.

Flere partier herunder Venstre, Dansk Folkeparti og regeringens støtteparti De Radikale mener, at danskerne skal have lov til at holde fest igen. Mest klar i spyttet var Kristian Thulesen Dahl (DF), som klart tilkendegav, at danskerne skulle have lov til at holde bryllupper og konfirmationer.

* Venstre vil have skattestop og halvering af momsen.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har foreslået at halvere momsen for resten af 2020 for at få gang i dansk økonomi. Statsministeren sagde, at det kunne være et af grebene, men det kunne ikke stå alene.

Venstre ønskede samtidig et skattestop. Her mente De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, at der skulle mere til. For eksempel skulle der fjernes flere skatter og afgifter.