OVERBLIK: Det har Instrukskommissionen fundet

Efter et lille års arbejde har Instrukskommissionen leveret sin delrapport om daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) instruks i 2016.

Instruksen den 10. februar var, at alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles. At adskille alle asylpar uden undtagelser er ulovligt.

Kommissionen har skullet kulegrave, om ministeren brød loven.

Få et overblik over kommissionens konklusioner her:

* Var instruksen ulovlig?

Instrukskommissionen har fundet, at instruksen var klart ulovlig. Det er fundet, at instruksen bestod både af en pressemeddelelse om undtagelsesfri adskillelse, at den blev sendt til Udlændingestyrelsen, og at der blev ringet til styrelsen fra ministeriet.

Instruksen var ifølge kommissionen uden lovhjemmel og i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8 og Børnekonventionen.

Der er blevet administreret ulovligt efter instruksen fra den 10. februar 2016 til mindst 1. juli samme år.

* Vidste Inger Støjberg, at instruksen var ulovlig?

Kommissionen konkluderer, at Inger Støjberg var vidende og advaret om, at en adskillelse af alle asylpar ville være i strid med loven.

Det er dog ikke fundet bevist, at Inger Støjberg "direkte har udtalt en tjenestebefaling om, at ministeriets embedsfolk skulle iværksætte en administration i strid med loven".

Det er dog fundet, at ministeren "klart tilkendegav", at hun ville have en ordning uden undtagelser.

Og at hun fastholdt det ønske over for sit embedsværk trods "flere mundtlige advarsler fra embedsværket om, at en undtagelsesfri ordning ikke ville være lovlig".

Kommissionen skriver også, at rådgivningen fra embedsmændene var, at "en ordning helt uden undtagelser ville være ulovlig".

* Holder Støjbergs notat-forsvar?

Inger Støjberg selv har i sin forklaring henvist til et notat, hun havde godkendt dagen før instruksen, om at der skulle foretages en individuel vurdering af de par, der skulle adskilles.

Notatet kendte offentligheden ikke til, før Inger Støjberg frembragte det under sagen.

- Vedrørende spørgsmålet om Inger Støjbergs hensigt med pressemeddelelsen har kommissionen i det hele tilsidesat Inger Støjbergs forklaring om betydningen af et notat, som hun godkendte den 9. februar 2016, skriver kommissionen.

Notatet mistede ifølge kommissionen sin betydning, da den klare instruks om ikke at lave individuelle vurderinger kom dagen efter.

* Vildledte Inger Støjberg Folketinget?

I 2016 blev Inger Støjberg indkaldt til en lang række samråd om sagen. Hun har efterfølgende sagt, at svarene under disse samråd skulle ses som politiske udmeldinger.

- Kommissionen har fundet, at Folketinget i en række tilfælde fik en urigtig eller vildledende beskrivelse af det hændelsesforløb, som kommissionen har lagt til grund, skriver kommissionen.

Det konkluderes, at flere af Inger Støjbergs udtalelser om, hvordan instruksen rent faktisk blev udført, "samlet gav et andet indtryk af den instruks, der endeligt var blevet kommunikeret til styrelsen, end tilfældet var".

Der bliver også slået ned på, at udtalelser om, at fire mindreårige asylansøgere var blevet "reddet" på grund af instruksen, "var misvisende og med til at tegne et billede af ordningens virkning, som omstændighederne i sagerne ikke gav grundlag for".

* Har daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og justitsminister Søren Pind (V) et ansvar?

Kommissionen har ikke fundet, at nogen af de to har været vidende om, at der blev administreret ulovligt i sagen.

- Statsministeriets rolle i sagen ses ikke at give grundlag for at foretage nogen ansvarsvurdering i forhold til de involverede embedsfolk fra Statsministeriet, skriver kommissionen.

Søren Pind har tidligere forklaret, at han henvendte sig med bekymring til Statsministeriet. Det har dog ikke givet kommissionen grund til ikke at tro på Lars Løkke Rasmussens forklaring om, at han ikke har modtaget noget.

For Justitsministeriet og Søren Pinds vedkommende skriver kommissionen:

- Kommissionen har ikke fundet grundlag for at konstatere, at det kan lægges Justitsministeriet til last, at der ikke i februar og henover foråret 2016 blev ydet mere tilbundsgående rådgivning om indkvarteringsordningen.

* Om Instrukskommissionen:

Kommissionen blev nedsat 22. januar 2020 af den nuværende regering.

Den har modtaget 1,1 Terabyte - 1100 gigabyte - data, gennemsøgt 4,8 millioner filer, manuelt gennemgået 429.000 sider og afhørt 42 vidner.