OVERBLIK: Det gik partierne til Mette Frederiksen med

De Radikale fremhævede minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer, flere pædagoger og sygeplejersker, et stop for nedskæringer på uddannelser og ekstra penge til uddannelsesområdet efter flere åres besparelser.

Finansiering:

De Radikale vil finansiere løftet i velfærden med at lave flere reformer, der skal få ledige, flygtninge og indvandrere i job. Samtidig ønsker partiet at åbne for mere udenlands arbejdskraft. De Radikale ønsker ikke skattestigninger.

* Enhedslisten:

Velfærd:

Enhedslisten ønsker minimumsnormering og en række lovfæstede rettigheder til ældre, der skal have krav på pleje. Samtidigt ønsker Enhedslisten et generelt løft af velfærden. Ikke bare så udgifterne følger udgifterne i alder og befolkningsantal, men så der bliver et løft fra det nuværende niveau.

Finansiering:

Enhedslisten vil skaffe pengene ved at ændre beskatningen. Partiet ønsker højere skat på indkomster, der ikke kommer fra arbejde men fra eksempelvis aktier eller salg af andre finansielle aktiver. Partiet ønsker også højere skat på de 10 procent højeste indkomster i Danmark samt højere selskabsskat.

* SF

Velfærd:

SF's absolutte kernekrav er minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver. Derudover fokuserer partiet på uddannelsessektoren, hvor man vil gøre op med det meget skarpe fokus på fremdrift.

Finansiering:

SF har ikke i samme grad konkrete forslag til finansiering, som de to andre partier. SF har et forslag om en formueskat på 0,5 procent af nettoformuer over fem millioner kroner. Ellers erklærer partiet sig klar til at lytte til finansieringsforslag.