OVERBLIK: Det er en myte at patroner med lattergas er ufarlige

Konkret lægger regeringen op til at indføre en aldersgrænse for salg af lattergaspatroner til unge under 18 år.

Regeringen vil sætte ind over for misbrug af lattergas blandt unge og indkalder nu til politiske drøftelser.

Læs mere her:

* Det kemiske navn for lattergas er kvælstofforilte. Gassen fungerer for eksempel som drivgas til flødeskumschiffoner.

* Gaspatronerne indeholder den rene gas, der ikke er opblandet med ilt. Det er i modsætning til den lattergas, der bruges på hospitaler og hos tandlægen.

* Derfor er det også en myte, at det er ufarligt at indånde lattergas.

* Indånding af gas direkte fra gaspatroner kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser og i værste tilfælde medføre kvælning.

* Rusen er ret kort, ofte blot et par minutter, og det kan få nogle til at sniffe flere gange i træk for at gøre rusen længere. Lattergas virker sløvende. Rusen kan minde om at blive fuld af alkohol.

* Det er i dag forbudt sælge lattergaspatroner, hvis formålet eksempelvis er at blive påvirket. Alligevel ser brug af lattergaspatroner til det formål ud til at være en stigende tendens blandt unge.

* Der skal indføres en aldersgrænse for salg af lattergaspatroner til unge under 18 år. Men lattergas som beruselsesmiddel er heller ikke sikkert for personer over 18 år, så derfor kan en aldersgrænse ikke stå alene.

* En aldersgrænse skal derfor kombineres med en mængdebegrænsning, så der kun må sælges to lattergaspatroner på 8 gram af gangen.

* Store lattergasbeholdere på over 8 gram er tiltænkt industrielle- og restaurantmæssige formål. Derfor skal det fremover være ulovligt at sælge lattergasbeholdere på over 8 gram til private.

* Regeringen lægger op til at hæve bødeniveauet for overtrædelse, så det fremover ikke vil kunne betale sig for butikker og kiosker at omgås reglerne.

Kilde: Erhvervsministeriet, Alt om stoffer.