OVERBLIK: Derfor vil storfisker have anklage om fusk afvist

Her kan du læse om de argumenter, som forsvarsadvokaten bygger sit krav om afvisning på, og som retten på et senere tidspunkt skal tage stilling til.

* Der blev aldrig udstedt et påbud fra myndighederne.

Sagen handler om, at Henning Kjeldsen i perioden fra 2013 til 2018 skal have overskredet loftet for ejerskab af kvoteandele.

Men fiskeren har ifølge sin advokat ikke modtaget et eneste påbud fra Fiskeristyrelsen om at nedbringe sine kvoteandele.

Det var ellers anført i det dagældende regelsæt, at overskridelse af loftet skulle udløse et påbud og en frist på tre måneder til at bringe forholdene i orden.

* Påstand om stråmandsvirksomhed er ikke underbygget.

Henning Kjeldsen er tiltalt for at have styret en række fiskeriselskaber ved hjælp af syv stråmænd, der også er tiltalt i sagen.

Af anklagen fremgår det, at Henning Kjeldsen skulle have været den reelle ejer af de syv selskaber.

Men formuleringen "reel ejer" er ifølge advokaten en "konstruktion opfundet til lejligheden".

Det er ikke oplyst, hvordan dette "reelle ejerskab" skal være praktiseret, lyder det fra advokaten.

Han gør også gældende, at en regel om bestemmende indflydelse i et selskab først er indført i fiskeriloven efter tidspunktet for de påståede lovovertrædelser.

* Endelig er der ifølge advokaten dele af anklagerne, der er faldet for en femårig forældelsesfrist og derfor ikke bør indgå i sagen.

Sagen fortsætter torsdag, hvor de øvrige forsvarsadvokater kommer med deres bemærkninger. Herefter skal retten tage stilling til afvisningsspørgsmålet.

Det er endnu uvist, hvornår der foreligger en afgørelse.

Kilde: Ritzau.