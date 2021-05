Økonom Nina Smith står i spidsen for Reformkommissionen, der skal finde bud på en anden slags reformer end de klassiske, der skærer i ydelserne. Torsdag kom første beretning fra kommissionen, der blandt andet forklarede, hvorfor der er behov for reformer. (Arkivfoto)

OVERBLIK: Derfor leder kommission efter reformer

Regeringen har nedsat Reformkommissionen, der torsdag har givet sin første beretning. Den handler først og fremmest om de problemer, den har tænkt sig at behandle. Den vil senere komme med forslag til løsninger.

Kommissionen vil blandt andet se på, hvordan flere unge får en ungdomsuddannelse, og hvordan man kan få færre med ikke-vestlig baggrund til at ende ende mere eller mindre permanent på det, der var tænkt som midlertidige ydelser.

Det er til trods for, at de såkaldt økonomiske vismænd i efteråret 2020 fandt, at "de langsigtede offentlige finanser vurderes at være meget sunde".

Her kan du blive klogere på hvordan og hvorfor, kommissionen med økonom Nina Smith i spidsen vil forsøge at løse disse problemer:

* I sin beretning torsdag skriver kommissionen lidt om, hvorfor der overhovedet er behov for disse reformer. Kort opsummeret skriver kommissionen:

- Der vil fortsat komme flere krav til offentlige ydelser, som vil blive dyrere og dyrere at producere.

* Det ene kaldes Wagner-effekten. Det handler groft sagt om, at når borgere bliver mere velstående sker der to ting, som er skidt for det offentliges budget:

Dels vil borgerne have bedre ydelser, der oftest koster mere at levere. Dels vælger nogen på et tidspunkt at prioritere øget fritid eller at trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet, fordi det i højere grad bliver muligt for dem som følge af øget velstand.

Det både øger de offentlige udgifter og betyder færre indtægter såsom indkomstskat.

* Det andet element kommissionen peger på kaldes Baumol-effekten. Den handler om, at lønnen i nogle fag på et tidspunkt stiger mere end produktiviteten.

Kommissionen peger eksempelvis på, at selv om lønnen løbende stiger, er der et punkt, hvor læreren ikke kan undervise børn hurtigere eller mere effektivt.

* De to ting effekter får kommissionen til at konkludere:

- Uanset hvor meget balance, der er i dansk økonomi lige i disse år, er der næsten statsgaranti for, at det offentlige - både finanserne og den offentlige service - vil komme under pres i de kommende årtier.

* Derfor skal der altså kigges på, hvordan det offentlige kan nedbringe udgifter eller øge sine indtægter på anden vis.

* selv om beretningen torsdag ikke har løsningsforslag, løfter den dog sløret for, hvad den kalder andengenerationsreformer. Det skal altså stå i modsætning til det kommissionen kalder førstegenerationsreformer.

- For eksempel har mange af de seneste tre årtiers økonomiske reformer gået ud på at justere, hvem der har ret til hvilke ydelser, hvornår og hvor længe, skriver kommissionen.

- Man har forsøgt at sikre, at borgere ikke vælger det samfundsøkonomisk problematiske - for eksempel foretrækker fritid eller ledighed frem for arbejde, fordi forskellen rent økonomisk for den enkelte er for lille.

* Det kaldes altså en første generationsreform. Det står i modsætning til de anden generationsreformer, som kommissionen vil jagte:

- En anden generationsreform flytter ikke primært på ydelser, men påvirker menneskers adfærd og valgmuligheder på anden vis.

- Klassiske, for længst gennemførte reformer af den type er 1980'ernes pensionsreformer, hvor den daværende regering og arbejdsmarkedets parter satte gang i opbygningen af arbejdsmarkedspensionerne.

- Da arbejdsmarkedspensionerne blev opbygget, blev et muligt her-og-nu-forbrug udsat til senere i livet, hvilket næppe har begejstret alle.

- Alligevel fandt man et betydeligt element af tvang hensigtsmæssigt - og pensionsordningerne blev opbygget.

* Kommissionen afviser dog, at det betyder, at ydelserne er fredet i kommende forslag. Det vil bare ikke være der, kommissionen har sit fokus.

Kilde: Reformkommissionens beretning "Erkendt, forsøgt løst, uløst".