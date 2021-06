OVERBLIK: Den lange vej mod asylbehandling uden for Europa

Her kan du læse om regeringens forsøg på at skabe asylbehandling uden for Europa.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) besøger tirsdag og onsdag Marokko. På dagsordenen er blandt andet regeringens ønske om at oprette et modtagecenter uden for Europa.

* Februar 2018:

Socialdemokratiet fremlægger et udspil om et dansk modtagecenter til asylbehandling uden for Europa. Kort efter afviser en række nordafrikanske lande at huse centret.

* Oktober 2019:

Mette Frederiksen (S) holder sin første åbningstale i Folketinget som nyslået statsminister. Hun siger, at hun vil sætte sig i spidsen for arbejdet med et mere humant og retfærdigt asylsystem.

* Januar 2021:

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) fremsætter det lovforslag, der skal muliggøre planen. Han vil stadig ikke sætte navne på mulige lokationer, men siger, at regeringen er i dialog med flere lande.

* April 2021:

Mattias Tesfaye og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) besøger Rwanda, der på forhånd har erklæret åbenhed over for at huse et modtagecenter.

* Maj 2021:

FN's flygtningeorganisation, UNHCR, appellerer til Folketingets partier om at forkaste regeringens lovforslag. Ifølge UNHCR er forlaget "i strid med de principper, som det internationale flygtningesamarbejde bygger på".

* 3. juni 2021:

Et flertal i Folketinget vedtager loven, der tillader asylbehandling uden for Danmark. Dermed er det nu juridisk muligt at oprettet et modtagecenter i et land uden for Europa. Venstre er blandt de partier, der stemmer for forslaget.

* 3. juni 2021:

EU-Kommissionen kritiserer i skarpe vendinger den lov, der muliggør modtagecentre uden for Europa. Det er ikke muligt at gøre under de eksisterende EU-regler eller den nye pagt for migration og asyl, lyder kritikken. På grund af retsforbeholdet er Danmark dog fri til at gennemføre planen.

* 18. juni 2021:

Mattias Tesfaye orienterer ifølge Jyllands-Posten en række partier om, at det ikke bliver til noget med et modtagecenter i Etiopien. Det skyldes en lokal konflikt i den nordlige del af landet.

* 27. juni 2021:

De norske socialdemokrater i Arbeiderpartiet meddeler, at de støtter det danske søsterpartis idé. Arbeiderpartiet vil dog kun sende asylsøgere tilbage til lande, de har været i før.

* 28. juni 2021:

Storbritannien skulle ifølge avisen The Times være klar til at drøfte et muligt samarbejde med Danmark om at etablere modtagecentre for migranter i Afrika. Meldingen kommer, efter at der i år er ankommet over 5600 migranter via Den Engelske Kanal, skriver The Times.

* 29. juni 2021:

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) besøger Marokko, hvor han skal møde både landets premierminister og udenrigsminister. Han vil blandt andet bruge besøget til at føre dialog om modtagecentret.

Kilder: Ritzau, DR, Jyllands-Posten