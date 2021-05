OVERBLIK: De største demosager med coronaparagraf i spil

I kølvandet på en Men In Black-demonstration i København den 9. januar blev en stribe personer anholdt og sigtet for forskellige lovovertrædelser.

Siden er der blevet rejst tiltale mod flere af dem, hvor anklagemyndigheden har bragt en særlig paragraf i spil. Paragraffen er indført for at kunne skærpe straffe for forbrydelser begået i forbindelse med coronaepidemien.