OVERBLIK: De stiller op til DF's hovedbestyrelse

Det er i høj grad udløst af, at der de seneste måneder har udspillet sig en offentligt kamp mellem flere medlemmer af hovedbestyrelsen. Den har bragt kandidater på banen, der vil have ro.

Hovedbestyrelsen har 11 medlemmer. Den består af formanden, fire medlemmer af Folketinget, fem valgte medlemmer og formanden for DFU.

Kandidater kan indskrive sig helt frem til lørdag. Flere har allerede meldt sig på banen. Få her et overblik over, hvem der stiller op til valg:

* Martin Henriksen:

Martin Henriksen er nuværende medlem og er på valg. Han har tidligere været medlem af Folketinget for partiet og dets udlændingeordfører.

Han har flere gange åbent kritiseret partiets linje på udlændingeområdet og anklaget hovedbestyrelsesmedlemmerne Anders Vistisen og Peter Kofod for at forsøge at undertrykke hans holdning.

* Erik Høegh-Sørensen:

Erik Høegh-Sørensen er nuværende medlem og er på valg. Han støtter Martin Henriksen i, at udlændingepolitikken skal være strammere.

* Anders Vistisen:

Anders Vistisen er tidligere medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti, men blev ikke genvalgt i 2019.

Sammen med Peter Kofod har han internt angrebet Martin Henriksen og Erik Høegh-Sørensen for at være for skingre i udlændingedebatten.

Han er tidligere blevet beskyldt for at lække informationer fra hovedbestyrelsesmøder for at angribe Martin Henriksen og Erik Høegh-Sørensen.

- Nye kandidater:

* Danny Rosenkilde:

Danny Rosenkilde er medlem af partiets tillidsmandsudvalg for Nordjylland.

- Vi skal have nogle fra baglandet ind i hovedbestyrelsen. Det er ene politikere, der sidder der. Det giver for meget uro - for mange kokke fordærver maden, har han sagt til Jyllands-Posten.

* Lene Baggesø:

Lene Baggesø er medlem af tillidsmandsforummet for Sydjylland.

- En stemme på mig vil være en stemme på, at baglandet skal inddrages meget mere. Tillidsmandsforum skal være en integreret del af hovedbestyrelsen og læk fra interne møder skal stoppes, har hun skrevet på Facebook.

* Jens Vornøe:

Jens Vornøe er medlem af tillidsmandsforummet for København. Han har været ordknap om sit kandidatur:

- Spørgsmålet fra mig er: Vil du have mere af det samme - eller er det tid til forandring?, har Jyllands-Posten citeret fra hans Facebook-profil.

* Merete Dea Larsen:

Merete Dea Larsen er tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, tidligere medlem af hovedbestyrelsen og tidligere vikar for partistifter Pia Kjærsgaard i Folketinget.

Hun har om sit kandidatur til Politikken sagt, at flere medlemmer af hovedbestyrelsen har mistet blikket for deres opgave:

- Når man sidder i en hovedbestyrelse og er et organisatorisk led, så skal man jo lægge noget strategi og nogle retninger.

- Det er ikke et politisk debatforum at sidde i en hovedbestyrelse. Og der tror jeg måske, at der er nogle, der har fejltolket, hvad opgaven er i en hovedbestyrelse.