OVERBLIK: De danske myndigheders tiltag mod coronavirus

På mindre end en uge er antallet af virussmittede danskere gået fra nul til ti.

Samtidig er 142 sat i hjemmekarantæne for at forebygge smitte.

Her er et overblik over nogle af de tiltag, myndighederne har sat i værk:

* Særlig paragraf er taget i brug:

Sundheds- og ældreministeren har på Sundhedsstyrelsens indstilling tirsdag bestemt, at epidemilovens paragraf 10 kan tages i brug i forhold til coronavirus. Den giver myndighederne særlige beføjelser - blandt andet mulighed for at påbyde isolation, karantæne, afspærring af områder eller tvangsvaccination.