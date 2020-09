OVERBLIK: De Konservativ foreslår fem veje til bedre ældrepleje

1) Det skal være lettere at drive et friplejehjem. Bedre adgang til at oprette private plejehjem skal ifølge Pape give plads til ildsjæle, som ønsker at yde en god omsorg - og give de ældre en valgmulighed.

2) Mindre bureaukrati: Pape peger på, at 49 procent af de offentlige ledere på ældreområdet siger, at de begrænses af dokumentationsprocedurer. Lederne på de kommunale plejehjem skal have frihed til at lede i stedet for at "blive kaldt til dagsseminarer og møder på rådhuset", siger Pape.

3) Reelt frit valg af plejehjem. Pape ønsker et opgør med, at kommunerne skal regne ud, hvad et friplejehjem kan få for at passe de ældre. Det giver kommunen en unfair fordel i "konkurrencen med ildsjælene", mener han.

4) Man skal kunne fratages retten til at arbejde med ældre. Ifølge Pape bør der kræves en autorisation for at arbejde med ældre. "Den behøver ikke være svær at få. Til gengæld kan man miste den", siger han.

5) Fordobling af klippekortordningen, som i dag giver ældre frit valg til at bestemme over en halv times hjemmehjælp om ugen. De ældre må selv afgøre, om det skal være til madlavning, rengøring, praktisk hjælp eller personlig pleje, siger Pape.