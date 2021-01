OVERBLIK: Dansk fisker frifindes i sag om menneskehandel

Erhvervsfiskeren, der ejer flere både og selskaber inden for fiskeri, er dog blevet idømt halvandet års betinget fængsel for åger - at udnytte en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder til at opnå en ydelse.

Der var ikke tale om menneskehandel, da en erhvervsfisker i Thyborøn fik to ghanesiske søfolk til at arbejde for sig til en lav løn i over tre år.

Få overblik over sagen her:

* To mænd fra Ghana kom til Danmark i november 2016, hvor de skulle være med til at gøre et fiskeskib klar hos en erhvervsfisker i Thyborøn. Planen var, at de herefter skulle sejle skibet til Afrika for at fiske efter sardiner i afrikanske farvande.

* En ulykke satte i februar 2017 en stopper for planen. Skibet blev påsejlet, mens det lå i havnen, og søfolkene kom aldrig afsted. I stedet blev de to fiskere, der begge er i 50'erne, sat til at lave forefaldende arbejde.

* Det gjorde de til maj 2020, hvor politiet kom forbi til et rutinetjek.

* Retten mener ikke, at erhvervsfiskeren på nogen måde har udnyttet en vildfarelse eller lignende hos søfolkene for at få dem til at blive. Han er blevet frifundet for menneskehandel.

* Til gengæld har han ifølge retten udnyttet, at mændene ikke kendte til de danske arbejdsvilkår, herunder løn og arbejdstid. Mændene arbejdede 11 timer i døgnet seks dage om ugen, og det fik de cirka 9000 kroner om måneden for.

* Der var ifølge retten et væsentligt misforhold mellem arbejdstid og løn. Den har højst været en tredjedel af det lønniveau, som ville være sædvanligt i Danmark for ufaglært arbejde i industrien.

* Fiskeren er også dømt efter udlændingelovens paragraf 59 om at have beskæftiget udlændinge, der ikke havde de fornødne arbejds- og opholdstilladelser.

* Ifølge anklageskriftet har erhvervsfiskeren haft en fortjeneste på 3.942.240 kroner i form af sparede løn- og ferieudgifter.

* Specialanklager Leif Panduro krævede erhvervsfiskeren idømt mindst tre et halvt års fængsel og en bøde på seks millioner kroner til hans selskab.

* Fiskeren er blevet idømt halvandet års betinget fængsel. Han slipper for at skulle ind og afsone, såfremt han udfører 250 timers samfundstjeneste. Hans selskab er desuden idømt en bøde på tre millioner kroner.

Kilde: Midt- og Vestjyllands Politi, Retten i Holstebro.