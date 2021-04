OVERBLIK: Danmark stopper brug af AstraZeneca-vaccine

* Sundhedsstyrelsen er dog enig i det europæiske lægemiddelagenturs (EMA) overordnede konklusion om, at AstraZenecas fordele i forbindelse med bekæmpelsen af covid-19 pandemien fortsat opvejer risikoen for alvorlige bivirkninger.

* De danske myndigheder skal dog se dog på risici på individ-niveau ved vaccinen. Det vejer så tungt for de danske myndigheder, at man har valgt at stoppe brugen af vaccinen. Det betyder dog ikke, at de danske myndigheder er uenige med EMA, siger enhedschef i Lægemiddelstyrelsen Tanja Erichsen.

* Dermed sætter de danske myndigheder nu et foreløbigt punktum for AstraZeneca-vaccinen, der kom til Danmark den 6. februar. Det skete efter godkendelse i EU.

* I første omgang blev den kun tilbudt til personer under 65 år. Årsagen var manglende dokumentation for en effekt hos ældre personer.

* Den 5. marts blev anbefalingerne opdateret på baggrund af nye undersøgelser, så den også blev tilbudt til personer over 65.

* Den 11. marts blev vaccination med AstraZeneca sat på pause i Danmark i to uger. Det skete efter indberetninger af alvorlige bivirkninger i form af blodpropper.

* Den 25. marts blev pausen forlænget med yderligere tre uger.

* Den 7. april fastslår det europæiske lægemiddelagentur EMA, at man ser en mulig forbindelse mellem Astrazenecas vaccine og meget sjældne tilfælde af blodpropper. EMA fastholder dog sin anbefaling af vaccinen.

* Den 14. april beslutter Sundhedsstyrelsen så helt at droppe vaccinen fra AstraZeneca i det danske vaccinationsprogram.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen.