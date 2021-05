OVERBLIK: Danmark har storindkøbt skrottet vaccine

Vaccinen, der kun kræver ét stik for at blive færdigvaccineret mod coronavirus, er den, som Danmark har købt flest af.

Læs mere om vaccinen her:

* Vaccinen er fra den amerikanske medicinalvirksomhed Johnson & Johnson.

* Den er i EU godkendt til personer på 18 år og opefter.

* I modsætning til vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna kræver det kun et enkelt stik med vaccinen fra Johnson & Johnson at blive færdigvaccineret.

* Den skal opbevares ved en temperatur mellem to og otte grader. Dermed kan den haves i et køleskab, hvilket gør den nemmere at opbevare og håndtere end nogle af de andre ultrakolde coronavacciner.

* Danmark har forhåndsindkøbt 8,2 millioner doser - altså nok til at vaccinere 8,2 millioner personer. Det er dermed den vaccine, der er indkøbt suverænt flest af. De første leverancer af vaccinen ankom til Danmark i midten af april, men ingen af doserne nåede at blive taget i brug.

* Det skyldes, at brugen blev sat på pause, mens det undersøges, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og nogle tilfælde af sjældne blodpropper.

* Vaccinen har været i brug i USA. Her har nogle af de vaccinerede haft et sygdomsbillede, der minder om det, der er set ved visse patienter, der havde fået vaccinen fra AstraZeneca.

* Johnson & Johnson-vaccinen er ligesom AstraZeneca-vaccinen baseret på et forkølelsesvirus. Man sætter genet fra coronavirussets spike-protein ind i forkølelsesvirusset. Det bruger man til at transportere genet ind i kroppens egne celler, der så kan lave spike-proteinet selv, og på den måde danner man immunitet.

* Hvis man kommer i kontakt med coronavirus, efter at man har fået Johnson & Johnsons vaccine, vil immunsystemet genkende virusset og være klar til at forsvare kroppen mod det.

* Det adskiller sig fra mRNA-vacciner, der bruger en kopi af et lille stykke arvemasse fra coronavirus til at få kroppen til at producere spike-proteiner.

* Brugen af AstraZeneca-vaccinen blev i midten af marts sat på pause i Danmark, og i midten af april blev det besluttet at fjerne vaccinen som en del af det danske vaccinationsprogram mod coronavirus.

* De, der kun har fået første stik med AstraZeneca-vaccinen og derfor ikke er færdigvaccineret, bliver tilbudt andet stik med en anden vaccine.

Kilder: Sundhedsministeriet, Lægemiddelstyrelsen.