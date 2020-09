OVERBLIK: Danmark har 19 officielle flagdage i 2020

Statslige myndigheder har på officielle flagdage pligt til at flage med splitflag fra deres bygninger - på den grønlandske flagdag dog med det grønlandske flag Erfalasorput og på den færøske flagdag med det færøske flag Merkið.

Private personer, virksomheder og organisationer har ikke pligt til at flage på de officielle flagdage.

Lørdag 5. september er det officiel flagdag for Danmarks udsendte.

Få her et overblik over de officielle flagdage i Danmark i 2020:

* 1. januar: Nytårsdag.

* 5. februar: H.K.H. kronprinsesse Marys fødselsdag.

* 6. februar: H.K.H. prinsesse Maries fødselsdag.

* 9. april: Besættelsesdagen. Der flages på halv stang frem til klokken 12. Herefter på hel stang.

* 10. april: Langfredag. Der flages på halv stang hele dagen.

* 12. april: Påskedag.

* 16. april: Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag.

* 29. april: H.K.H. prinsesse Benediktes fødselsdag.

* 5. maj: Befrielsesdagen.

* 21. maj: Kristi himmelfartsdag.

* 26. maj: H.K.H. kronprins Frederiks fødselsdag.

* 31. maj: Pinsedag.

* 5. juni: Grundlovsdag.

* 7. juni: H.K.H. prins Joachims fødselsdag.

* 15. juni: Valdemarsdag og genforeningsdag.

* 21. juni: Grønlands nationaldag. Der flages med det grønlandske flag.

* 29. juli: Færøernes nationale festdag, Olai Dag. Der flages med det færøske flag.

* 5. september: Danmarks udsendte.

* 25. december: Juledag.

Kilde: Justitsministeriet.