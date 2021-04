OVERBLIK: Danmark går længere end andre med AstraZeneca-farvel

De danske sundhedsmyndigheder har ifølge flere medier besluttet at tage AstraZeneca-vaccinen ud af det danske vaccinationsprogram.

Dermed går Danmark meget længere end andre lande.

Her er en liste over, hvad en lang række andre lande har gjort. Listen er ikke udtømmende:

* Australien: Personer under 50 år anbefales at få Pfizers vaccine i stedet for AstraZeneca.