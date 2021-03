OVERBLIK: Danmark forlænger pause med AstraZeneca-stik

Det oplyser Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, på et pressemøde torsdag.

De danske sundhedsmyndigheder har besluttet at forlænge suspenderingen af AstraZeneca-vaccinen med yderligere tre uger.

De danske sundhedsmyndigheder satte vaccinen på pause for to uger siden, efter at der var rapporteret nogle enkelte tilfælde i Europa med blodpropper blandt vaccinerede.

Nu vil pausen altså være gældende til og med uge 15 - frem til 18. april.

Ifølge Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) opvejer sundhedsfordelene ved fortsat at vaccinere med AstraZeneca tilfældene af blodpropper. EMA vil ikke definitivt udelukke en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne.

Der er ved undersøgelse af data "ikke vist nogen øget risiko for blodpropper i lungerne eller i de dybe vener inden for nogen aldersgrupper, køn, i noget parti eller i noget land, der har anvendt AstraZenecas covid-19-vaccine".

Her kan du læse dig ind på, hvordan verden har reageret:

* 19 lande har eller har haft suspenderet brugen af AstraZeneca efter blodproptilfældene:

Bulgarien, Cypern, Danmark, Den Demokratiske Republik Congo, Finland, Frankrig, Holland, Indonesien, Irland, Island, Italien, Letland, Luxembourg, Norge, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland.

* Disse lande har efter meldinger fra WHO og EMA meddelt, at de i løbet af en uge tager vaccinen i brug igen:

Bulgarien, Cypern, Finland*, Frankrig, Holland, Indonesien, Irland, Italien, Letland, Litauen, Portugal, Slovenien, Spanien, Thailand, Tyskland.

Enkelte lande - deriblandt Østrig - har valgt ikke at bruge doser fra et enkelt parti - et batch - af vaccinen.

* Finland har genoptaget brugen, men kun for personer ældre end 65 år.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, Legemiddelverket, EMA, AstraZeneca, Ritzau, NTB, TT, AFP og Reuters.