OVERBLIK: DF peger selv på fire fejl som betød vælgerflugt

Læs mere her:

* Fejl ikke at gå i regering

Det efterlod vælgerne skuffede, at Dansk Folkeparti i 2015 ikke gik i regering. Med en opbakning på 21,1 procent af stemmerne var der i befolkningen en klar forventning om, at partiet ville være klar til at tage det ultimative ansvar på sig.

Det gjorde partiet dog ikke og blev derfor set som et parti, der ikke turde tage ansvar, er analysen.

* Samarbejdet med S blev for tæt

Parløbet med Socialdemokratiet blev for stort anlagt. Kristian Thulesen Dahls mange fællesarrangementer og udmeldinger med S-formand Mette Frederiksen gjorde vælgerne forvirrede. De blev i tvivl om, hvor de havde DF, og om partiet overhovedet var borgerligt. Nogle af dem stemte derfor på et af de andre borgerlige partier, lyder forklaringen.

* Skulle have blokeret for FN's migrantpagt

Dansk Folkeparti skulle have blokeret for, at Danmark underskrev FN's migrantpagt i Marrakesh i december sidste år. Det var noget, der især faldt mange DF-medlemmer for brystet. Kristian Thulesen Dahl mener i dag, at partiet skulle have presset Lars Løkke Rasmussen langt mere på emnet - og i yderste tilfælde have trukket støtten til regeringen.

* Intern kommunikation var for dårlig

Partiets bagland følte sig ikke godt nok klædt på til at forsvare partiets politik. Ifølge Kristian Thulesen Dahl troede ledelsen på Christiansborg fejlagtigt, at de politiske resultater ville tale for sig selv. Det gjorde de ikke, og hverken DF-medlemmer eller -vælgere var nok bevidste om, hvad partiet rent faktisk fik igennem.

Kilde: Avisen Danmark.