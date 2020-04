OVERBLIK: Coronaudbrud får regeringen til at udskyde lovforslag

Regeringen har valgt at udskyde 40 procent af de planlagte lovforslag. Der er tale om 39 lovforslag, som ellers skulle have været fremsat inden sommerferien.

Her er en liste over nogle af de lovforslag, som regeringen har valgt at udskyde:

* Velfærdsloven, som regeringen gik til valg på, og som skal sikre, at de offentlige velfærdsudgifter følger med i takt med, at der kommer flere børn og ældre. Støttepartierne har ellers presset på for at få lovforslaget fremrykket.

* Forslag om at gøre det strafbart at sælge, udbyde eller markedsføre opgavebesvarelser til elever, der skal til prøve eller eksamen.

* Forslag til lov om ændring af aktiviteter i det ydre rum, som lægger op til at forbyde civile operatører at opsende større raketter samt opsendelser af rumgenstande fra dansk territorium og farvandet omkring Danmark.

* Lovforslag om ret til tidligere tilbagetrækning, som var regeringens helt store slagnummer under valgkampen, er også udskudt til næste folketingsår.

Det skulle ifølge regeringens lovprogram fra oktober have været fremsat i marts.

Det er dog regeringens ambition at kunne fremsætte et lovforslag så snart som muligt. Regeringen arbejder fortsat på, at loven kan træde i kraft i 2021.

* Lovforslag om pligt til at anvende styrthjelm, når man kører på trehjulede og lette firehjulede biler, eksempelvis ATV'er.

* Forslag til en ændring af ligestillingsloven, som skal forpligte myndighederne til, at digitalpost om forældres fælles børn bliver sendt til både mor og far. I mange tilfælde sendes breve kun til moren.