OVERBLIK: Coronasmitte har bredt sig til 41 minkfarme

Coronasmitte har ramt i alt 41 minkfarme, mens yderligere 20 er under mistanke for smitte i besætningen.

Torsdag aften oplyser fødevareminister Mogens Jensen (S) på et pressemøde, at op mod 100 nordjyske minkbesætninger skal aflives.

Her følger udvalgte nedslag i forløbet med coronavirus på de danske minkfarme i Danmark:

* 17. juni kommer den første melding fra Fødevarestyrelsen om, at man har konstateret coronasmitte på en minkfarm i Nordjylland.

* 20. juni oplyser Fødevarestyrelsen, at der er coronasmitte på endnu en minkfarm.

* 22. juni sætter Fødevarestyrelsen gang i en omfattende screening af 120 minkfarme. I tiden efter kommer løbende meldinger om coronasmitte på flere minkfarme.

* 15. september kan netmediet Nordtinget fortælle, at hver femte nordjyske minkfarm har haft coronasmitte blandt mink.

* 30. september opfordrer Miljøstyrelsen jægere i Nordjylland til at indlevere nedlagte rovdyr for at finde ud af, om der er sket coronasmitte herfra og til minkfarme.

* 1. oktober oplyser fødevareminister Mogens Jensen (S), at der er konstateret coronasmitte på i alt 41 danske minkfarme. Op mod 100 nordjyske besætninger skal aflives.

Kilder: Fødevarestyrelsen, DR, Nordtinget samt Miljø- og Fødevareministeriet.