OVERBLIK: Coronalov giver mulighed for at tvangsbehandle

Folketinget har kort før midnat torsdag vedtaget en vidtgående hastelov, der skal bekæmpe spredningen af coronavirusset i Danmark.

Alle partier i Folketinget stemte for loven.

Her er et overblik over en række af de beføjelser, som myndighederne får som følge af hasteloven:

* Sundhedsmyndighederne får mulighed for at tvangsundersøge, tvangsbehandle eller sætte folk i tvangskarantæne, hvis der er mistanke om smitte af coronavirus. Der er også mulighed for vaccination gennem tvang.