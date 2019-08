OVERBLIK: Christiansborg reagerer på Løkke og Jensens afgang

* Morten Østergaard, formand for De Radikale.

- Kære Lars, vi har ikke altid set ens på alt, men alligevel har du formået at skabe brede forlig på altafgørende områder, som vil bidrage positivt til Danmarks fremgang i mange år. Tak for samarbejdet, evnen og viljen til at finde løsninger, og for de spor der er lagt i fællesskab.

* Kristian Hegaard, De Radikale.

- Som statsminister roste du mig for en tale i folketingssalen på talerstolen. Nu vil jeg rose dig for viljen til at forbedre Danmark gennem mange år. Og i din sidste tid at sige klart fra over for den yderste højrefløj. Tak for indsatsen, Lars.

* Karsten Lauritzen, Venstre.

- Tak til Lars Løkke og Kristian Jensen for at gøre, hvad der er bedst for Venstre. Det fortjener altså alles anerkendelse. Jeg håber ikke, den sidste uges uro kommer til at skygge for det faktum, at de begge har leveret historiske politiske resultater for Venstre og det borgerlige Danmark.

* Ida Auken, De Radikale.

- Kære Lars Løkke - respekt for din beslutning. Synes, du i den seneste tid har vist format: klar afvisning af Paludan og den yderste højrefløj, stærk energiaftale samt genoplivning af støtten til det europæiske fællesskab.

* Lars Aslan Rasmussen, Socialdemokratiet.

- Kære Lars Løkke Rasmussen. Tak for denne gang. Du har været i politik, så længe jeg kan huske. I mit voksne liv lærte jeg dig at kende, da jeg kom i Folketinget, og du var statsminister. Jeg husker dig som et jovialt og ukrukket menneske, der kunne tale med alle, og som ofte kom ned til os folketingsmedlemmer på de bagerste rækker og snakkede.

* Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet.

- Man kan ikke lade være med at blive berørt, når man ser to mennesker, der i så mange år har kæmpet for det, de tror på, og pludselig ser det hele smuldre for sig.

* Andreas Steenberg, De Radikale.

- Jeg har ført valgkamp og debatter med Kristian Jensen i årevis i Herning og Midt- og Vestjylland. Det er en ufattelig dygtig politiker med kærlighed til sit parti, som ofrer sig for helheden (...) Tak til både Kristian og Løkke for deres indsats for Danmark og vores demokrati.