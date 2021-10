OVERBLIK: Brødre håber på mildere landsretsdom i drabssag

Tirsdag begynder ankesagen mod de to venner, der samtidig er brødre. I byretten blev de idømt hver 14 års fængsel for drab.

28-årige Phillip Johansen trak vejret for sidste gang den 23. juni 2020, efter at han var blevet udsat for omfattende vold af to venner.

Få her et overblik over sagen fra fundet af den afdøde til første dag i ankesagen:

* Natten til den 23. juni 2020 bliver 28-årige Phillip Mbuji Johansen tæsket på en shelterplads i Nordskoven nær Rønne på Bornholm. Han får blandt andet slag med en granrafte og brandvarme ildragere, han bliver trampet i hovedet og sparket, inden gerningsmanden efterlader ham på stedet.

* 23. juni om morgenen bliver han fundet livløs. Han bliver forsøgt genoplivet uden held.

* Samme dag bliver to mænd anholdt i sagen. Det bliver senere oplyst, at det er to brødre, og at de var venner med den dræbte.

* Offeret er dansk-tanzaniansk, og under voldshandlingerne fik han angiveligt sat et knæ ved halsregionen. Det skabte mindelser til drabet på den sorte mand George Floyd i USA, og der opstod en heftig debat på sociale medier og i samfundet om, hvorvidt racisme spillede en rolle i volden.

* En chefanklager ved Bornholms Politi var som følge af den massive omtale ude og mane det i jorden. Der var ingen beviser på, at der skulle være tale om racisme.

* 30. november begynder sagen mod de to brødre i Retten på Bornholm. De er sigtet for drab, men vil alene erkende vold med døden til følge, som straffes mildere. Det var ikke deres hensigt at slå Phillip Johansen ihjel, fremfører de.

* Motivet til volden var angiveligt, at brødrenes mor kort inden havde fortalt, at deres kammerat skulle have udsat hende for et overgreb.

* 1. december bliver de idømt hver 14 års fængsel for at have dræbt Phillip Johansen ved først at have udsat ham for omfattende og afstumpet mishandling for siden at efterlade ham. De anker på stedet dommen.

* 26. oktober 2021 begynder ankesagen ved Østre Landsret på Bornholm. Der er afsat tre dage til sagen, og der ventes dom torsdag den 28. oktober.

* Brødrenes mor har, kort inden ankesagen går i gang, indgivet en anmeldelse om voldtægt til Bornholms Politi. Episoden skulle have fundet sted sidste år.

Kilder: Ritzau, TV2 Bornholm.