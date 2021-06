OVERBLIK: Børnehjemsdrenge blev udsat for grove overgreb

De søger hver om en godtgørelse på 300.000 kroner efter at være udsat for misrøgt på børnehjemmet i 1960'erne.

28 tidligere beboere på børnehjemmet Godhavn stævner staten for 8,4 millioner kroner. Det skriver Jyllands-Posten onsdag.

De 28 drenge har boet på Godhavn i samme periode som 17 andre, der i februar fik en godtgørelse på samme beløb.

Læs mere om sagen om Godhavnsdrengene her:

* Drengehjemmet Godhavn blev oprettet i 1893 i Tisvildeleje i Nordsjælland som selvejende institution.

* Det var typisk unge, der havde mistet deres forældre eller ikke kunne passe skolen, der blev anbragt på Godhavn.

* Efter DR-dokumentarprogrammet "Drengehjemmet" i 2005 organiserede en række tidligere anbragte fra Godhavn sig i gruppen "Godhavnsdrengene".

* I 2009 bevilgede Socialministeriet penge til en uvildig undersøgelse af forholdene på en række danske børnehjem, herunder Godhavn.

* Resultatet var Godhavnsrapporten. Her blev det slået fast, at drengene blev udsat for en række overgreb, herunder systematiske tæsk, lussinger, seksuelle overgreb og medicinske forsøg.

* I ti år kæmpede flere af de mænd, som var drenge på Godhavn, for at få en undskyldning fra staten.

* En af Godhavnsdrengene krævede erstatning fra staten ved domstolene, men fik afslag i byretten i 2015 og senere i landsretten i 2017, fordi sagen faldt for forældelsesfristen.

* Retten fandt, at kravet skulle have været anlagt senest i 1985.

* Folketinget vedtog i februar 2018 en ny lov, der ophæver forældelsesfrister i alle sager om overgreb mod børn.

* 13. august 2019 undskyldte statsminister Mette Frederiksen (S) officielt på vegne af regeringen. Det skete på Marienborg, hvor Godhavnsdrengene også var til stede.

* 4. august 2020 fortalte Mads Pramming, advokat for 15 af Godhavnsdrengene, at de ville stævne staten for mindst 4,5 millioner kroner og kræve erstatning.

* Da det kom frem, at en gruppe af Godhavnsdrengene ville stævne staten for misrøgt, stod flere andre af drengene fra Godhavn frem i blandt andet Kristeligt Dagblad og sagde, at det ikke var et søgsmål i hele gruppens navn.

* 25. februar 2021 modtog 17 tidligere beboere på drengehjemmet hver 300.000 kroner i godtgørelse for misrøgt efter at have indgået forlig i sagen mod staten.

* 16. juni 2021 skriver Jyllands-Posten, at 28 tidligere børnehjemsbørn stævner staten. De ønsker godtgørelse - ligesom 17 andre Godhavnsdrenge har fået - for den misrøgt, de blev udsat for.

Kilder: TV2 Lorry, DR og Jyllands-Posten.