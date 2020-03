OVERBLIK: Bliv opdateret på den seneste virusudvikling

Her kan du få et overblik over et udvalg af de seneste udviklinger i forbindelse med det globale virusudbrud frem til klokken 06.00 mandag.

Mens presset stiger for en udskydelse af OL, sætter flere lande ind med yderligere tiltag over for coronavirus. Det gælder blandt andet Storbritannien og Sydafrika.

* Japansk premierminister og IOC-formand holder telefonmøde.

Japans premierminister, Shinzo Abe, og formand for Den Internationale Olympiske Komité Thomas Bach holder telefonmøde klokken 12.00 tirsdag dansk tid, skriver Reuters. Presset er de seneste dage steget for at udskyde OL i Tokyo, og de to ventes at drøfte netop dette emne.

* Hver tredje coronaindlagte dansker er under 60 år.

Det er langtfra kun ældre borgere, der bliver indlagt med coronavirus. I en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen viser det sig, at cirka 30 procent af de danskere, der har været indlagt på det seneste, har været under 60 år. Det skriver Politiken.

* Europa runder 10.000 coronadødsfald efter fransk stigning.

Antallet af coronarelaterede dødsfald i Frankrig fortsætter sin stejle stigning. Inden for det seneste døgn har 186 personer yderligere mistet livet til coronavirus. Det oplyser sundhedsminister Olivier Veran ifølge AFP. Med de seneste dødsfald i Frankrig overstiger det samlede dødstal for Europa 10.000.

* Frankrig tillader malariamiddel til at behandle coronavirus.

I Frankrig får lægerne en ny mulighed, de kan tage i brug, når de behandler patienter med coronavirus. Mandag har sundhedsminister Olivier Veran meddelt, at læger gerne må bruge midlet klorokin, som bruges til at behandle malaria. Det må kun blive anvendt på de hårdest ramte patienter. Og brugen skal foregå under strengt opsyn.

* Boris Johnson beordrer briterne til at blive hjemme.

Storbritannien forbyder alle forsamlinger over to personer, undtagen folk der bor sammen. Det siger premierminister Boris Johnson mandag aften ifølge Reuters. Dermed følger Storbritannien efter Tyskland, der indførte lignende tiltag søndag.

* Forskere finder 40 mutationer af coronavirus på Island

Coronavirusset muterer. Og det kan gøre det mange gange. Det er der ingen tvivl om, efter at forskere har opdaget 40 mutationer af coronavirus - alene på Island. Det skriver Information. Her har sundhedsmyndighederne testet knap 10.000 personer for smitte med coronavirus i samarbejde med det private genetikfirma Decode Genetics.

* WHO oplever stigning i hackerangreb.

Samtidig med at Verdenssundhedsorganisationen, WHO, bekæmper coronavirus-pandemien, oplever den flere hackerangreb end ellers. Det fortæller flere kilder til nyhedsbureauet Reuters. Der skulle være tale om højtkvalificerede hackere, som har forsøgt at skaffe sig adgang til organisationens systemer i løbet af den seneste måned.

* Trump overvejer at genåbne økonomi trods flere smittede.

USA's præsident, Donald Trump, overvejer at genåbne økonomien, når den 15 dage lange delvise nedlukning er ovre. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters på et pressemøde i Det Hvide Hus. Udmeldingen kommer, på trods af at smittetallet stiger hurtigt i USA.

* Cuba sætter alle turister i karantæne.

Alle turister, der fortsat befinder sig i Cuba, sættes i karantæne fra tirsdag, indtil de kan rejse væk fra øen. Det fremgår af en udtalelse fra landets premierminister Manuel Marrero Cruz sent mandag aften lokal tid.

* Første smittede registreret i seks dage i Hubei-provinsen.

Kina rapporterer om det første smittetilfælde i seks dage med coronavirus i Hubei-provinsen. Det oplyser de nationale sundhedsmyndigheder ifølge CNN. Med det nye tilfælde i Hubei-provinsen rapporterer Kina i alt om 78 nye tilfælde i hele landet, hvilket bringer det samlede antal smittede på over 81.000 tilfælde. Hubei-provinsen var coronavirussets oprindelige epicenter.

* Soldater skal opretholde nedlukning i Sydafrika.

Sydafrika vil sende soldater på gaden for at opretholde en 21 dage lang nedlukning på grund af coronavirus. Imens spreder bekymringen sig flere steder efter stigninger i smittetallet i flere afrikanske lande.

* IMF har fået henvendelser fra 12 lande om virusstøtte.

Den Internationale Valutafond (IMF) har fået henvendelser fra 12 lande i Mellemøsten og Centralasien om økonomisk støtte i forbindelse med udbruddet af coronavirus. Fra IMF lyder det, at konfliktramte lande som Yemen og Irak er særligt udsatte, skriver Reuters.