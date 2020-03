OVERBLIK: Bliv opdateret på den seneste virusudvikling

Her kan du få et overblik over et udvalg af de seneste udviklinger i forbindelse med det globale virusudbrud frem til klokken 06.00 mandag.

* Canada vil ikke sende atleter til OL i Japan.

Canadas Olympiske Komité (COC) har besluttet, at landet ikke sender atleter til sommer-OL i Tokyo i juli på grund af risikoen for spredning af coronavirus. COC sender således kun atleter, hvis det afholdes på et andet tidspunkt. Det er det første land, der kommer med den udmelding.

* Australien beder atleter forberede sig på OL i 2021.

Den Australske Olympiske Komité (AOC) har fortalt sine atleter, at de skal forberede sig på, at OL i Tokyo afholdes i sommeren 2021. Komitéen har på et møde besluttet, at landet umuligt kan samle en delegation til OL under de nuværende omstændigheder, hvor coronavirus hærger verden over.

* Japans premierminister åbner for første gang for OL-udskydelse.

En udskydelse af sommer-OL i Tokyo kan blive en mulighed og måske endda "uundgåelig", hvis coronaviruspandemien gør det umuligt at afholde legene på sikker vis. Det siger Japans premierminister, Shinzo Abe. Den Internationale Olympiske Komité sagde søndag, at den vil tage en beslutning angående en eventuel udskydelse inden for fire uger.

* Strandede danskere er landet i København.

En gruppe danskere, der var strandet på krydstogtskibet Costa Luminosa i Italien, er landet i København. Det skriver DR og TV2. Skibet lå for anker i den italienske by Savona, og det er lykkedes at transportere de danske krydstogtsgæster til lufthavnen i den italienske by Genova.

* Senatsleder i USA vil tvinge hjælpepakke igennem.

Senest mandag klokken 09.45 lokal tid skal Senatet være enige om en omfattende hjælpepakke i USA. Ellers vil Senatets republikanske flertalsleder, Mitch McConnell, tvinge en anden afstemning igennem.

* Over en kvart million amerikanere er testet for coronavirus.

Af de 254.000 amerikanere, der er blevet testet for coronavirus, er lidt over 30.000 testet positive, siger vicepræsident Mike Pence på et pressemøde i Det Hvide Hus. I løbet af søndagen er antallet af smittede i USA steget fra omkring 27.000 til lidt over 33.000 ifølge en opgørelse, som Johns Hopkins University står bag.

* Harvey Weinstein er testet positiv for coronavirus.

Den voldtægtsdømte tidligere filmproducer Harvey Weinstein er testet positiv for coronavirus. Det oplyser formanden for delstaten New Yorks forbund for fængselsbetjente, Michael Powers. 68-årige Weinstein er derfor sat i isolation i det topsikrede fængsel Wende Correctional Facility i delstaten New York.

* Coronavirus udskyder familiers flytning fra Sjælsmark.

Den planlagte flytning af børnefamilier fra Udrejsecenter Sjælsmark til Center Avnstrup udskydes nu til udgangen af juli. Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Flytningen skulle være begyndt 1. april, men grundet coronavirussets indtog i Danmark, har ministeriet valgt at udskyde det.

* New Zealand indfører udgangsforbud fra på onsdag.

Onsdag eftermiddag lokal tid træder et udgangsforbud i kraft i New Zealand, siger landets premierminister, Jacinda Ardern. Udgangsforbuddet indebærer, at borgere i videst muligt omfang skal blive i deres hjem, og skoler og universiteter samt ikke-essentielle forretninger lukker. Det vil dog stadig være tilladt at gå en tur, så længe det er alene, siger Jacinda Ardern.