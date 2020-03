OVERBLIK: Bliv opdateret på den seneste virusudvikling

Her kan du få et overblik over et udvalg af de seneste udviklinger i forbindelse med det globale virusudbrud frem til klokken 06.00 søndag.

Det smitsomme coronavirus spreder sig fortsat over store dele af verden og kræver flere og flere menneskeliv, mens verdens ledere arbejder i hast på at inddæmme smittespredningen og redde økonomien.

* Knap en milliard mennesker er sendt hjem under virusudbrud.

Knap en milliard mennesker er på verdensplan blevet bedt om at blive indendørs som følge af den globale kamp for at begrænse spredningen af coronavirusset. Det sker, mens antallet af smittede med coronavirus overstiger 300.000 globalt, og antallet af omkomne nærmer sig 13.000.

* Singapore lukker for transit for mange udlændinge.

Singapore vil ikke tillade besøgende at være i transit eller få adgang til bystaten fra mandag aften klokken 23.59 lokal tid. Singapore vil kun tillade udlændinge at rejse ind, hvis de har arbejdstilladelse - og kun hvis de arbejder i en branche, der anses som essentiel, såsom sundhedsvæsenet.

* Tætpakket lufthavn i København trods advarsler.

Der var tæt pakket i Københavns Lufthavn fredag aften, og der var ikke mange, som holdt to meters afstand til hinanden. Det skete, på trods af at det er den melding, der gentagne gange er kommet fra myndighederne for at begrænse smitte med coronavirus. Det skriver TV2.

* Forskere kritiserer få test for coronavirus i Danmark.

Danmark og andre europæiske lande fejler fatalt i forsøget på at bremse smitten med coronavirus. For det er en stor fejl, at alle med symptomer på coronavirus ikke bliver testet for smitte. Sådan lyder kritikken fra forskere, som frygter, at fejlen kommer til at koste liv. Det skriver Politiken.

* Over 200 danskere strandet i Peru får svært ved at komme hjem.

De over 200 danskere, som sidder fast i Peru i Sydamerika, skal ikke forvente at komme hjem lige med det første. Det sagde Erik Brøgger Rasmussen, direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice, lørdag aften.

* Italien lukker ned for al unødvendig produktion.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, har sent lørdag aften taget nye skridt i kampen mod coronavirus, der har kostet 4825 mennesker i Italien livet. Al unødvendig produktion, det vil blandt andet sige en række fabrikker, skal således lukke helt. Fødevarebutikker og apoteker vil fortsat holde åbent.

* Hjælpepakke til amerikanere kan være tæt på.

Republikanernes flertalsleder i Senatet siger, at en enorm amerikansk hjælpepakke til økonomien er "meget tæt på". Amerikanske politikere forhandlede natten til søndag dansk tid på højtryk for at nå til enighed om en pakke på formentlig over 1000 milliarder dollar.

* Flere studier peger på to typer coronavirus.

Landslæge i Færøerne har studeret smittespredning på Færøerne og har på den baggrund sporet to forskellige coronatyper. Det skriver Berlingske søndag. Statens Serum Institut nikker genkendende og oplyser, at flere studier underbygger hypotesen om, at der er to hovedtyper af corona.

* USA godkender ny lyntest for coronasmitte.

En ny test, der på omkring 45 minutter kan vise, om en person er smittet med coronavirus, er på vej på markedet i USA. Godkendelsen kom fredag fra den amerikanske styrelse for fødevarer og medicin (FDA). Det oplyser Cepheid, som er selskabet bag testen, ifølge tv-stationen CNN.

* Australien fraråder ikke-nødvendige rejser indenrigs.

Australiens premierminister, Scott Morrison, beder den australske befolkning om at aflyse alle ikke-nødvendige rejser indenrigs for at begrænse spredningen af coronavirus i landet. Flere australske delstater annoncerer samtidig, at der er flere drastiske tiltag på vej for at begrænse smittespredning.

* De første smittetilfælde er registreret i Gaza.

De første to smittede med coronavirus er blevet bekræftet i Gazastriben. Det oplyste palæstinensiske embedsmænd natten til søndag dansk tid. Eksperter har advaret om, at et udbrud af coronavirus i Gaza vil være en katastrofe.

* Boris Johnson beder briterne holde afstand på mors dag.

Storbritanniens premierminister udsteder en advarsel til folket i forbindelse med den britiske mors dag søndag. Her bedes briternes passe på deres mødre og holde behørig afstand, siger Boris Johnson ifølge BBC i en meddelelse til landet.

* Fodbolden er gået i stå verden over - undtagen i Australien.

Verdensberømte Bondi Beach er lukket, grænserne er i vidt omfang lukkede, og søsterligaer verden over er også for længst lukket. Men ikke Australiens bedste fodboldrække, A-League, der trods coronavirus-pandemien fortsætter uden tilskuere på lægterne. Da Tyrkiet torsdag lukkede ned for sin bedste liga, blev Australien et af de sidste lande i verden, hvor der spilles fodbold.

* Tidligere Real Madrid-præsident er død af coronavirus.

Et af de seneste ofre for coronavirusset i Spanien er den tidligere klubpræsident i Real Madrid Lorenzo Sanz. Det beretter den Madrid-baserede sportsavis Marca lørdag. Den 76-årige Sanz lod sig indlægge på et hospital i Madrid 17. marts efter otte dage med feber, som blev værre.