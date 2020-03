OVERBLIK: Bliv opdateret på den seneste virusudvikling

Her kan du få et overblik over et udvalg af de seneste udviklinger i forbindelse med det globale virusudbrud frem til klokken 06.00 lørdag.

* Minister giver misvisende belæg for grænselukning.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyser i en redegørelse til WHO, som Information har set, at det sundhedsfaglige belæg for delvist at lukke Danmarks grænser er en anbefaling fra et EU-organ. Ministerens fortolkning af anbefalingen afvises dog af EU-organet.

* Hver femte amerikaner skal blive inden for.

Snart vil mere end hver femte amerikaner være underlagt regler om at blive indendørs, skriver New York Times. Fredag har delstaterne New York, Illinois og Connecticut fulgt i Californiens fodspor og indført regler, der sender folk hjem fra arbejde og lukker en lang række butikker.

* Borgerlige partier vil have offentligt ansatte til at afspadsere.

Flere borgerlige partier vil have hjemsendte ansatte i det offentlige til at afspadsere eller tage ferie. Det skriver Jyllands-Posten lørdag. Ønsket kommer, efter at regeringen har opfordret privatansatte til at afspadsere eller holde ferie i forsøget på at bremse smittespredningen af coronavirus.

* Ejer af værtshus sigtes for at overtræde viruslov.

Ejeren af et værtshus i Odense er en af de første, der står til en bøde for at have overtrådt de nye regler, som skal hindre spredning af coronavirus. Manden af værtshuset blev fredag aften sigtet og vil modtage et bødeforelæg på 5000 kroner, oplyser vagtchefen ved Fyns Politi.

* Arrangør arbejder på erstatning for Eurovision.

Arrangøren af det aflyste Eurovision 2020 er gået i gang med at finde et programformat, der kan fungere som en erstatning for årets konkurrence. Det oplyste European Broadcasting Union på Twitter fredag aften.

* Ansat i Mike Pences stab er smittet med coronavirus.

En ansat i den amerikanske vicepræsident Mike Pences stab er testet positiv for coronavirus. Dog har hverken Mike Pence eller præsident Donald Trump haft tæt kontakt med den pågældende person. Det oplyste Mike Pences pressesekretær, Katie Miller, i en erklæring fredag.

* Corona giver stort dyk i anmeldelser af indbrud i Danmark.

Landets hårdest ramte område, når det gælder indbrud, har på grund af coronavirusset oplevet et stort nul på døgnrapporten. Nordsjælland Politi fik fra torsdag til fredag ingen anmeldelser om indbrud, hvilket er første gang i nyere tid. Forklaringen er, at mange befinder sig på deres bopæl.

* Colombia indfører national karantæne i 19 dage.

Colombia indfører en national karantæne for hele landets befolkning, som vil træde i kraft tirsdag og 19 dage frem. Det oplyste landets præsident natten til lørdag dansk tid. Det er det hidtil mest drastiske tiltag, der er taget af et sydamerikansk land i kampen mod det smitsomme coronavirus.

* Australien lukker Bondi Beach for at hindre virusspredning.

Sydneys berømte Bondi Beach bliver midlertidigt lukket, idet de australske myndigheder forsøger at slå ned på folk, der ignorerer rådet om at holde afstand til andre på grund af coronavirus. Beslutningen kommer, efter at tusindvis af strandgæster fredag ignorerede myndighedernes opfordring.

* WHO-chef: Wuhans udvikling giver resten af verden håb.

Den kinesiske millionby Wuhan, der engang var epicentret for coronavirusudbruddet, symboliserer i dag et glimt af håb. Sådan lød det fredag fra generaldirektøren i WHO, efter at der det seneste døgn ikke var registreret nogle nye smittetilfælde.

* Politi anholder mand for salg af virusvacciner i Guatemala.

En mand er blevet tilbageholdt af politiet i Guatemala for at tilbyde vacciner mod det potentielt dødelige coronavirus. Det oplyser guatemalansk politi fredag. Der findes imidlertid ingen vaccine mod coronavirusset, der brød ud i Kina i december og siden har spredt sig til resten af verden.

Kilder: Reuters, AFP, dpa, CNN, NBC, NTB, The Daily Telegraph, The Guardian.