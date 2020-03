OVERBLIK: Bliv opdateret på den seneste virusudvikling

Her kan du få et overblik over et udvalg af de seneste udviklinger i forbindelse med det globale virusudbrud frem til klokken 06.00 fredag.

* Californien beder folk blive hjemme efter kritisk prognose.

Californiens guvernør, Gavin Newsom, har natten til fredag dansk tid bedt befolkningen i delstaten om kun at gå ud, hvis det er nødvendigt. Det sker efter flere kritiske fremskrivninger af epidemiudviklingen i delstaten, som med omkring 40 millioner indbyggere er USA's mest folkerige.

* To fly fra Marokko med danske passagerer er landet i København.

To fly med strandede danskere og nordiske passagerer, som Udenrigsministeriet havde sendt til Marokko, er landet torsdag aften i København. Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

* Norsk regering klar med milliardgaranti til Norwegian og SAS.

Seks partier i det norske folketing, Stortinget, har torsdag præsenteret en milliardstor garantiordning på seks milliarder norske kroner (3,7 milliarder danske kroner) til de pressede norske flyselskaber.

* For anden dag i streg rapporterer Hubei om nul nye smittetilfælde.

For anden dag i streg er der ikke blevet registreret nogen nye tilfælde af coronasmitte det seneste døgn i virussets oprindelige epicenter, den kinesiske Hubei-provins. Det oplyser Kinas nationale sundhedsmyndigheder fredag morgen lokal tid.

* Gravide med symptomer skal testes for coronavirus inden fødsel.

Gravide skal testes for coronavirus, når de kommer ind på hospitalet for at føde - hvis de vel at mærke har symptomer på virusset. Det fremgår af en ny retningslinje fra Sundhedsstyrelsen, som torsdag aften er blevet præciseret.

* Spanien lukker alle hoteller midlertidigt.

Spanien har udstedt et påbud til alle hoteller i landet om at holde lukket. Tiltaget fremgår af en meddelelse fra de spanske myndigheder torsdag.

* USA har registreret knap 50 procent flere coronasmittede på et døgn.

Antallet af personer, der har fået konstateret coronavirus i USA, er steget med 49 procent fra onsdag til torsdag. Det fremgår af hjemmesiden Worldmeters. Således steg antallet fra 9270 tilfælde til 13.795 tilfælde.

* Republikanerne vil give kontanthjælp til amerikanere.

Republikanerne i Senatet i USA har fremlagt en krisepakke på 1000 milliarder dollar og vil blandt andet give amerikanere kontant støtte under coronaviruspandemien. Krisepakken, der svarer til knap 7000 milliarder kroner, blev præsenteret af Republikanernes flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, torsdag.

* Endnu et krydstogtskib er blevet ramt af coronasmitte.

Tre passagerer om bord på krydstogtskibet "Ruby Princess" i den australske storby Sydney er blevet testet positive for coronavirus. Det siger sundhedsministeren i delstaten New South Wales på et pressemøde fredag middag lokal tid.

* Overlæger råber op: Stop ikke-akutte operationer.

Det giver unødig risiko for smittespredning af coronavirus, når ikke-akutte og planlagte operationer fortsat gennemføres rundt omkring på de danske hospitaler, mener Overlægeforeningen.

* Brasilien lukker grænser og verdensberømte strande.

Brasilien lukker næsten alle sine grænser til nabolandene for at forhindre spredningen af coronavirus. Samtidig bliver Rio de Janeiros strande, heriblandt de verdensberømte Copacabana og Ipanema, lukket for besøgende fra lørdag.

* Filmfestivalen i Cannes udskydes grundet coronavirus.

Den 73. udgave af filmfestivalen i Cannes udskydes, oplyser festivalen i en pressemeddelelse torsdag aften. En ny dato kan blive i slutningen af juni eller begyndelsen af juli. Festivalen i det sydfranske skulle have været afholdt fra 12. til 23. maj.

* Coronavirus spreder sig i NBA.

To basketballspillere fra Los Angeles Lakers er blevet testet positive for coronavirus som de seneste tilfælde i den hårdt ramte, bedste nordamerikanske basketball-liga, NBA. Det oplyser klubben på Twitter natten til fredag dansk tid.

* Den olympiske flamme lander i Japan forud for OL i Tokyo.

Den olympiske flamme er fredag ankommet til Japan. Modtagelsen skulle have været en festlig begivenhed, men blev en dæmpet en af slagsen på grund af coronaviruspandemien, der sågar har sået tvivl om legene i Tokyo til sommer.

* Netflix vil reducere billedkvaliteten de næste 30 dage.

Efterspørgslen på serier og film er steget, efter at store dele af Europa isolerer sig derhjemme på grund af udbruddet af coronavirus. Det mærker streamingtjenesten Netflix, der har været nødsaget til at sænke billedkvaliteten.

Kilder: AFP, Reuters, BBC, Politiken, TV2, NTB, CNN, The Guardian,