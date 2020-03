OVERBLIK: Bliv opdateret på den seneste virusudvikling

Tirsdag varslede den danske regering en række nye tiltag i kampen for at begrænse spredningen af coronavirus i Danmark.

Det gælder steder som natklubber, fitnesscentre, solcentre, tatovører, frisører, vandpibecaféer og andre butikker, hvor personer kommer i tæt kontakt. Fødevarebutikker er undtaget.

Her kan du få et overblik over et udvalg af de seneste udviklinger i forbindelse med det globale virusudbrud frem til klokken 06.00 tirsdag.

* Dronningen: Det er tankeløst og hensynsløst at holde fester.

Dronning Margrethe kaldte i en tv-tale tirsdag aften coronavirusset for "en farlig gæst" i Danmark og opfordrer til, at alle danskere følger myndighedernes råd og undgår store forsamlinger. Andet kan man ikke være bekendt, lød det fra dronningen.

* Danskere står i kø for at hjælpe sundhedsvæsenet.

Under coronavirussets indtog i Danmark knokler medarbejderne på de danske hospitaler. Derfor har landets fem regioner oprettet jobbanker, hvor borgere kan henvende sig, hvis de har sundhedsfaglig baggrund og er klar til at hjælpe. Tirsdag aften havde 9.680 danskere meldt sig, og det takkede sundhedsminister Magnus Heunicke (S) dem for på et pressemøde.

* Udenrigsministeriet venter, at danskere strander i udlandet.

Udenrigsministeriet tror ikke længere, at det bliver muligt at få alle danskere hjem, før andre lande lukker grænser eller indfører rejserestriktioner, som umuliggør det. Ministeriet konstaterede tirsdag aften, at verden er ved at "lukke fuldstændig ned".

* EU forbyder ikke-nødvendig indrejse i 30 dage.

EU's stats- og regeringschefer er på et møde tirsdag aften blevet enige om at forbyde ikke-nødvendige rejser til EU - bortset fra Irland - i 30 dage. Forbuddet gælder borgere fra tredjelande. Borgere fra fem lande er undtaget.

* Politi er parat til massekarantæne ved eskalering af smitte.

Forsvaret og politiet står klar til at indlede massekarantæne, hvis myndighedernes aktuelle tiltag for at inddæmme spredning af coronavirus ikke lykkes. Det viser en række dokumenter, som Berlingske har fået indsigt i. Den nuværende situation indikerer dog ikke, at massekarantæne bliver nødvendigt, vurderer professor.

* Sverige indfører delvis grænselukning i kampen mod corona.

Sverige følger EU's beslutning og lukker delvist sine grænser for at bremse spredningen af coronavirus. Beslutningen gælder fra og med torsdag i foreløbigt 30 dage, meddeler regeringen. Det sker på opfordring fra EU, fremgår det af en pressemeddelelse.

* Australien gør klar til langvarig nedlukning som følge af virus.

Australiens premierminister, Scott Morrison, forbereder australiere på en langvarig indsats i kampen mod coronavirusset. Det siger han på et pressemøde natten til onsdag dansk tid. Australiere skal dermed være parate til at opretholde diverse tiltag i seks måneder, siger Morrison.

* Belgien lukker ned i næsten tre uger fra onsdag.

Belgien indfører knap tre ugers udgangsforbud i et forsøg på at begrænse coronavirussets spredning. Det meddeler premierminister Sophie Wilmès tirsdag aften. Det nye tiltag træder i kraft onsdag klokken 12 og gælder frem til 5. april. Belgierne kan få lov at tage i supermarkedet, på apoteket, til lægen og i banken, hvis det er absolut nødvendigt.

* I Italien har coronavirus kostet over 2500 mennesker livet.

I løbet af det seneste døgn er 345 mennesker døde af coronavirus i Italien. Dermed er det samlede antal dødsofre for epidemien nået op på 2503 i Italien. Det oplyser landets beredskabsmyndigheder tirsdag aften. Det er en stigning på 16 procent i forhold til de tal, der blev oplyst mandag.

* Minister advarer om tårnhøj arbejdsløshed i USA uden tiltag.

Tirsdag morgen lokal tid advarede USA's finansminister, Stephen Mnuchin, på et lukket møde republikanske senatorer om, at arbejdsløsheden kan stige til op mod 20 procent, hvis økonomien blot får lov at gå sin gang under coronaviruskrisen. Det fortæller senatorer med kendskab til mødet.

* Norwegian vil have samme statsstøtte som SAS.

Luftfartsselskabet SAS' topchef, Rickard Gustafson, er begejstret og takker den danske og svenske regering for en garanti på tre milliarder svenske kroner og et løfte om hjælp under coronakrisen. Norske Norwegian håber på hjælp fra Norge, Danmark og Sverige.

* Basketballstjerne er smittet med coronavirus.

Et af basketballsportens største navne er smittet med coronavirus. Tirsdag meddelte NBA-holdet Brooklyn Nets, at fire af holdets spillere er smittet, og nu bekræfter stjernespilleren Kevin Durant over for sportsmediet The Athletic, at han er en af dem. Durant er testet positiv, men har det godt og har ikke sygdomssymptomer.

* Fodboldpræsident kritiserer coronatest af spillere.

Det er upassende, at spanske klubber coronatester unge og sunde fodboldspillere, når testen kunne bruges på folk, der har langt mere behov for det. Sådan lyder kritikken fra præsidenten for Det Spanske Fodboldforbund, som henviser til, at flere klubber de seneste dage har testet alle deres spillere for virusset.