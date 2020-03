OVERBLIK: Bliv opdateret på den seneste virusudvikling

Her kan du få et overblik over et udvalg af de seneste udviklinger i forbindelse med det globale virusudbrud frem til klokken 06.00 søndag:

Lørdag klokken 12 blev de danske grænser lukket for udlændinge, som ikke har en anerkendelsesværdig grund til at rejse ind i landet. Tiltaget er rettet mod at bremse spredning af coronavirus.

Knap en halv time efter grænselukningen lørdag blev de første udlændinge afvist ved grænsen i Sønderjylland. Der skulle være tale om tysktalende personer, som blev nægtet afgang. I løbet af den første time blev 13 personer desuden afvist, da de forsøgte at rejse ind via Øresundsbroen.

* Over 12.000 smittede i Iran.

Det iranske statslige tv oplyste, at antallet af smittede nu er på 12.729. Antallet af dødsfald er i alt på 611.

* Norge indfører karantæne for rejsende.

Personer, som ankommer til Norge fra Danmark, skal i 14 dages karantæne. Det meddelte den norske regering. Det gælder også Island og alle lande uden for Norden.

* Fly mellem Sønderborg og København aflyses.

Alsie Express indstiller midlertidigt ruten mellem Sønderborg og København. Det oplyser flyselskabet i en pressemeddelelse. Flyene indstilles fra mandag 16. marts til 13. april - begge dage inklusive.

* To smittede personer er døde i Danmark.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyser, at to personer, der var smittet med coronavirus, er døde i Danmark. Den ene er en 80-årig mand, som døde torsdag i Nordjylland. Den anden er en 81-årig, der døde lørdag i Region Hovedstaden.

* Spanien vil lukke landet for at stoppe virus

Spaniens premierminister, Pedro Sanchez, vil fra mandag bede spanierne om at overholde en 15 dage lang nødplan. Det skriver Reuters, som har set det dekret, der vil træde i kraft. Folk skal holde sig hjemme og kun gå ud for at købe madvarer, handle på apoteker eller tage til hospitaler

* Svenskere og finner bliver frarådet at rejse ud.

De svenske myndigheder fraråder svenskere unødvendige rejser ud af landet de næste 30 dage. Det oplyste Sveriges udenrigsministerium lørdag aften. Også Finland opdaterede lørdag sin rejsevejledning. Her frarådes alle rejser til udlandet.

* Delstat udskyder primærvalg.

Den amerikanske delstat Georgia udskyder som den anden delstat efter Louisiana sit primærvalg, der skulle havde fundet sted 24. marts, til den 19. maj.

* Spansk premierministers hustru er smittet.

María Begoña Gómez Fernández, der er gift med Spaniens premierminister, Pedro Sanchez, er testet positiv for coronavirus.

* Donald Trump er ikke smittet.

Den amerikanske præsident var for nylig i kontakt med mindst en smittet person fra den brasilianske præsidents delegation under et møde i Florida. Men Trump er testet negativ for coronavirus, oplyste hans læge i Det Hvide Hus.

* Baltiske lande lukker grænserne.

Alle de baltiske lande indfører i forskelligt omfang stop for rejser ind og ud af landene. Estland og Litauen meddelte lørdag, at de vil lukke grænserne for de fleste besøgende fra udlandet. Også Letland følger trop.

* Filippinerne lukker hovedstad ned.

Bevæbnet politi begyndte søndag at lukke indfaldsvejene til Filippinernes hovedstad, Manila. Folk opfordres til kun at forlade deres hjem for at gå på arbejde. Der er desuden indført natlige udgangsforbud i Manila.

* Apple lukker alle sine butikker uden for Kina.

Apple lukker alle sine detailbutikker uden for fastlands-Kina frem til den 27. marts. Det oplyste topchef Tim Cook lørdag.

* Australien indfører selvisolation.

Australien indfører obligatorisk selvisolation i 14 dage ved al indrejse til landet. Det sagde Australiens premierminister, Scott Morrison, på et pressemøde søndag. Det nye krav træder i kraft søndag klokken 24. Det svarer til klokken 14 dansk tid søndag.

Kilder: TV2, AFP, Reuters, CNN.