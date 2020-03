OVERBLIK: Bliv opdateret på den seneste virusudvikling

* Folketinget vedtager hastelov for at bekæmpe virusudbrud.

Her kan du få et overblik over et udvalg af de seneste udviklinger i forbindelse med det globale virusudbrud frem til klokken 06.00 fredag:

Der er kort før midnat torsdag opnået overvældende flertal for regeringens vidtgående hastelov, der skal inddæmme coronavirus. Alle partier i Folketinget stemte for loven, som flytter en række beføjelser fra myndighederne til den siddende sundhedsminister.

* Ny corona-hotline skal berolige bange børn og unge.

Skolerne lukker mandag og to uger frem for at mindske spredning af coronavirus, hvormed virusudbruddet for alvor kan mærkes hos børnene. Derfor åbner Det Nationale Sorgcenters afdeling for børn, unge og sorg fra fredag en ny telefonlinje for bekymrede børn.

* EU tillader Danmark at kompensere virusramte arrangementer.

Nogle danske arrangører, som har måttet aflyse begivenheder på grund af frygten for at sprede coronavirusset yderligere, kan få penge af staten. Det oplyser EU-Kommissionen, der giver den danske regering lov til at fordele 91 millioner kroner til arrangører.

* Japanske aktier fortsætter frit fald i marked i panik.

Det toneangivende japanske Nikkei 225-indeks i Tokyo slutter morgenhandlen med et dyk på 7,97 procent, mens spredningen af coronavirusset og snakken om en aflysning af OL i Tokyo tager til.

* Grønland fraråder kraftigt alle flyrejser ind og ud af landet.

Der er endnu ingen personer i Grønland, som er blevet konstateret smittet med coronavirus. Ikke desto mindre har den grønlandske regering torsdag kraftigt frarådet alle ikke strengt nødvendige flyrejser ud og ind af landet.

* Formel 1-grandprix i Melbourne aflyses.

Weekendens sæsonåbning i Formel 1 bliver aflyst, efter at en medarbejder fra Formel 1-holdet McLaren er testet positiv for Covid-19. Det oplyser arrangørerne bag det australske grandprix i en pressemeddelelse.

* Premierministerens hustru i Canada er smittet.

Den canadiske premierminister Justin Trudeaus hustru er testet positiv for coronavirus. Det oplyser han natten til fredag dansk tid. Trudeau udviser ikke selv symptomer. Men han vil gå i karantæne i 14 dage.

* Alle tennisturneringer for herrer aflyses i seks uger.

Alle professionelle tennisturneringer for herrer er aflyst i de kommende seks uger på grund af frygt for spredning af coronavirus, oplyser tennisorganisationen ATP torsdag. For kvinderne har WTA også aflyst flere turneringer.

* Første Premier League-spiller er smittet.

Chelsea-spilleren Callum Hudson-Odoi er som den første spiller i Premier League testet positiv for coronavirus. Det skriver Premier League-klubben på sin hjemmeside natten til fredag.

* Arsenal-træner testet positiv for coronavirus.

Arsenals cheftræner, Mikel Arteta, er blevet ramt af coronavirus. Det oplyser Premier League-klubben torsdag. Mens spanieren nu sættes i karantæne, oplyser Arsenal, at hele førsteholdstruppen og trænerstaben ligeledes ventes at ende i karantæne, ligesom holdets træningscenter er blevet lukket ned.

* PGA Tour aflyser alle golfturneringer frem til april.

Den amerikanske PGA Tour aflyser alle golfturneringer frem til begyndelsen af april. Det oplyser organisationen natten til fredag dansk tid. Den igangværende turnering The Players Championship aflyses ligesom de kommende tre turneringer.