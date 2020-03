OVERBLIK: Bliv opdateret på den seneste virusudvikling

Her kan du få et overblik over et udvalg af de seneste udviklinger i forbindelse med det globale virusudbrud frem til klokken 06.00 onsdag:

Statsminister Mette Frederiksen (S) iværksatte onsdag aften en lang række tiltag for at forsinke smittespredningen af coronavirus i Danmark.

514 personer er smittet med coronavirus i Danmark, oplyste Mette Frederiksen onsdag aften. I alt ti er indlagt med virusset, heraf er to i kritisk tilstand. Alles adfærd bliver helt afgørende for, at spredningen ikke bliver værre, lød det fra statsministeren.

* Alle offentligt ansatte uden kritiske funktioner sendes hjem.

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fredag. Ansatte i ældresektor, sundhedssektor og politi bliver på jobbet. Alle private arbejdsgivere opfordres til at lade deres ansatte arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt.

* Uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner lukker.

Alle offentlige uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner lukker for at mindske smittespredning. Uddannelsesinstitutioner lukker foreløbigt to uger fra fredag. Offentlige folkeskoler og daginstitutioner lukker mandag og foreløbigt to uger frem.

* Politikere og butikker advarer danskerne mod at hamstre.

Hvis ellers borgerne handler, som de plejer og ikke øger deres indkøb helt ekstraordinært, er der varer nok. Det understregede en række butikskæder onsdag aften i en pressemeddelelse. Samme melding lyder fra regeringen.

* USA forbyder alle rejser fra EU i 30 dage.

USA's præsident, Donald Trump, forbyder alle rejser fra Europa til USA i 30 dage for at forhindre spredning af coronavirus. Det sagde Trump i en tale til nationen natten til torsdag dansk tid. Det nye tiltag vil ikke gælde for Storbritannien.

* Forsamlinger med mere end 100 personer forbydes.

Regeringen forbyder indendørs forsamlinger på mere end 100 personer fra mandag. En lov vil blive hastet igennem i denne uge, så der ikke blot er tale om en opfordring fra regeringen. Tiltaget ventes derfor indført fra mandag.

* Behandlingsgarantien sættes ud af kraft.

Både behandlingsgarantien og udredningsretten sættes efter planen midlertidigt ud af kraft, så hospitalerne i stedet kan have fokus på at behandle personer med coronavirus.

* Myndigheder udvider rejsevejledninger.

Udenrigsministeriet har onsdag aften opdateret sine rejsevejledninger som følge af det globale virusudbrud. Nu frarådes blandt andet alle rejser til yderligere områder i Østrig og Italien.

* Italien lukker butikker på grund af coronavirus.

Italien lukker alle butikker undtagen fødevarebutikker og apoteker. Også barer og frisører over hele landet lukker, sagde premierminister Giuseppe Conte onsdag aften.

* NBA indstiller sæsonen på grund af virustilfælde.

Den amerikanske basketball-liga NBA suspenderer med virkning fra torsdag alle kampe, efter at en spiller fra Utah Jazz onsdag er blevet testet positiv for Covid-19. Ifølge flere medier er den smittede spiller Rudy Gobert.

* Juventus-stopper er testet positiv for coronavirus.

Coronavirus har ramt en af verdens største fodboldklubber, og det kan sprede sig til en anden. Norditalienske Juventus skriver på sin hjemmeside, at forsvarsspilleren Daniele Rugani er testet positiv for coronavirus.

* Fitness World lukker i Danmark.

Fitnesskæden Fitness World lukker alle sine centre fra torsdag morgen og frem til 27. marts. Alle medlemskaber sættes på pause i perioden.

* Koncern lukker 90 barer i Danmark.

Koncernen Rekom lukker 90 barer i Danmark fra 12. marts og to uger frem. De har over 2000 ansatte. Det sker efter statsministerens opfordring onsdag aften.

* Tom Hanks er smittet med coronavirus.

Den amerikanske skuespiller Tom Hanks og hans hustru er smittet med coronavirus, oplyser han på Twitter natten til torsdag. De er blevet smittet, mens de er i Australien i forbindelse med produktionen af en film om Elvis Presley.

Kilder: AFP, Reuters, Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Fitness World, Rekom.