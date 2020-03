OVERBLIK: Bliv opdateret på den seneste virusudvikling

Her kan du få et overblik over et udvalg af de seneste udviklinger i forbindelse med det globale virusudbrud frem til klokken 06.00 onsdag:

Børsen i Tokyo åbnede med et fald onsdag. Det skete, selv om børserne i New York tirsdag steg efter det kraftige fald dagen før. I morgenens handel faldt Nikkei-indekset 0,86 procent, mens det bredere Topix-indeks faldt 0,47 procent.

* Virusramte fra udlandet får smittetilfælde i Kina til at stige.

Efter fire dage med en nedadgående kurve melder Kina onsdag morgen om en stigning i antallet af nye coronavirustilfælde. Stigningen er dog forårsaget af smittede personer fra udlandet, lyder det. Kina oplevede tirsdag 24 nye smittetilfælde mod 19 mandag.

* Antallet af coronasmittede falder i Sydkorea.

For første gang i to uger meldte Sydkorea tirsdag om færre end 150 nye tilfælde af coronasmitte. I løbet af det seneste døgn blev der bekræftet 131 nye smittetilfælde, oplyste de sydkoreanske sundhedsmyndigheder.

* Over 1000 tilfælde er bekræftet i USA.

Flere end 1000 personer i USA er testet positive for coronavirus. Delstaterne med flest smittede er Washington, New York, Californien og Massachusetts.

* Mellemamerika bekræfter første virusdødsfald.

Det første dødsfald som følge af coronavirusset blev tirsdag lokal tid registreret i Panama. Otte andre personer er smittet, oplyser landets sundhedsminister. Også i Costa Rica er der bekræftet smittetilfælde.

* Premier League aflyser stor kamp.

Onsdagens Premier League-kamp mellem Manchester City og Arsenal er udskudt, oplyste Premier League natten til onsdag. Det sker, fordi klubben Olympiakos' ejer, Evangelos Marinakis, er smittet med virusset. Og for to uger siden hilste han på flere Arsenal-spillere.

* Arrangør nævner muligheden for at udskyde OL et eller to år.

Hvis det ikke er muligt at gennemføre OL til sommer på grund af coronavirus-epidemien, er den mest realistiske mulighed at udsætte begivenheden mellem et og to år. Det siger Haruyuki Takahashi, der er bestyrelsesmedlem i Japans Olympiske Komité (JOC), til The Wall Street Journal.

* Musikfestivalen Coachella er udskudt.

Den amerikanske musik- og kunstfestival Coachella er udskudt grundet frygt for coronavirus, oplyste festivalen natten til onsdag dansk tid. Coachella skulle oprindeligt have fundet sted 10.-12. april og 17.-19. april. Den er udskudt til 9.-11. oktober samt 16.-18. oktober.

* Britisk statssekretær er testet positiv for coronavirus.

Statssekretær i det britiske sundhedsministerium Nadine Dorries er testet positiv for coronavirus. Det oplyste hun tirsdag. Nyheden rejser bekymring for, hvorvidt hun kan have smittet højtstående regeringsmedlemmer, herunder premierminister Boris Johnson.

* Trump vil give coronaramt rejsebranche en hjælpende hånd.

Den amerikanske rejsebranche står til at få en økonomisk håndsrækning, hvis den kommer i økonomisk klemme på grund af udbruddet af coronavirus. Det lovede præsident Donald Trump tirsdag.

* Barcelona lukker ingen tilskuere ind til CL-brag mod Napoli.

Returkampen i ottendedelsfinalen mellem FC Barcelona og Napoli bliver uden tilskuere på grund af virusfrygt. Det oplyste Barcelona på sin hjemmeside tirsdag aften.

* Getafe nægter at rejse til Italien for at møde Inter.

Den spanske fodboldklub Getafe nægter at rejse til Italien for at møde Inter Milan i Europa League torsdag grundet frygt for virussmitte. Det oplyste klubbens præsident, Angel Torres, tirsdag til radiostationen Onda Cero.

* Østjysk skole lukker efter coronasmitte.

Malling Skole syd for Aarhus lukker midlertidigt, da to af skolens elever er smittet med coronavirus. Det oplyste Styrelsen for Patientsikkerhed tirsdag aften.

* Merkel regner med at to ud af tre tyskere får coronavirus.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, regner med, at omkring to tredjedele af tyskerne bliver smittet med coronavirus. Det har hun ifølge kilder sagt på et møde med andre politikere fra regeringspartiet CDU, skriver netavisen Bild. Tallene ligner de tal, eksperter har nævnt.

* 168 er døde af coronavirus på et døgn i Italien

Tirsdag viste den seneste opgørelse fra italienske myndigheder, at Italien har registreret 168 nye dødsfald som følge af coronavirus det seneste døgn. Det er den hidtil største stigning i antal døde på et døgn i landet og bringer det samlede dødstal op på 631.

Kilder: AFP, NBC News, NTB, Reuters.