OVERBLIK: Bliv opdateret på den seneste virusudvikling

Her kan du få et overblik over et udvalg af de seneste udviklinger i forbindelse med det globale virusudbrud frem til klokken 06.00 fredag.

* Antallet af smittetilfælde nærmer sig 100.000 globalt.

På verdensplan er der fredag morgen registreret i alt 98.370 smittetilfælde ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University. Af dem er 55.398 erklæret raske igen. I alt 3383 har mistet livet som følge af virusset.

* Udenrigsministeriet ændrer rejsevejledning i flere europæiske lande.

Udenrigsministeriet har torsdag aften foretaget ændringer i rejsevejledningerne til flere europæiske lande på grund af virusudbruddet. Myndighederne opfordrer nu også alle til at være "ekstra forsigtige" under rejser til Frankrig, Spanien, Tyskland og Østrig.

* Den første smittede dansker er raskmeldt.

Torsdag steg antallet af smittede i Danmark til 20. Men en enkelt person er nu meldt rask igen. Manden, der som den første dansker fik konstateret coronavirus for en uge siden, er raskmeldt og kan tage hjem til sin familie. Det skrev TV2 torsdag aften.

* Coronavirusset rammer også Superligaen.

I hele verden bliver sportsbegivenheder aflyst og udskudt af frygt for coronavirus. Nu er den danske Superliga også ramt, efter at Brøndby og Lyngby torsdag har sat spillere i karantæne i 14 dage. Det er sket, efter at ekslandsholdsspiller Thomas Kahlenberg er smittet med coronavirus.

* Antallet af coronasmittede i Stockholm stiger drastisk.

I Sverige er der nu samlet set bekræftet 93 smittetilfælde. Antallet af smittede blev torsdag aften næsten fordoblet i regionen omkring hovedstaden, Stockholm. Her blev der bekræftet 28 nye tilfælde, hvormed i alt 59 er smittet i regionen.

* I alt seks europæiske lande har nu registreret dødsfald.

Torsdag har der været det første dødsfald som følge af coronavirus i både Storbritannien og i Schweiz. Dermed er folk nu døde som følge af virusset i sammenlagt seks europæiske lande. Det gælder desuden Italien, Frankrig, San Marino og Spanien.

* WHO opfordrer lande til at tage virustruslen alvorligt.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, advarede torsdag aften om, at der er "nogle lande", der ikke har taget alle de nødvendige foranstaltninger for at bekæmpe udbredelsen af coronavirusset.

* Italien oplever rekordstigning i dødsfald.

Fra onsdag til torsdag steg antallet af personer, der er omkommet som følge af coronavirus, fra 107 til 148 i Italien. Det er den største stigning på et enkelt døgn, oplyste landets civile beredskab torsdag aften.

* USA vedtager milliardplan til virusbekæmpelse.

Kongressen i USA har torsdag aften godkendt en plan, der afsætter 8,3 milliarder dollar - svarende til 55 milliarder kroner - til at bekæmpe coronavirus. Planen ventes fredag underskrevet af præsident Donald Trump.

* Sygeplejersker i USA advarer om mangelfuld virusforberedelse.

Den største sygeplejerskefagforening i USA advarer om "foruroligende" mangel på forberedelser til udbruddet af coronavirus på mange hospitaler og klinikker. Sygeplejerskerne mangler nødvendigt beskyttelsesudstyr samt træning og uddannelse i håndteringen af sygdommen Covid-19, lyder det.

* 3400 personer er fanget på krydstogtskib ud for San Francisco.

Passagerer og besætningsmedlemmer er fanget på krydstogtskibet "Grand Princess" ud for San Franciscos kyst. Skibet skal forblive på havet, indtil de personer om bord, som har klaget over influenzalignende symptomer, er blevet testet for coronavirus. Det sker, efter at to personer, der rejste med skibet i februar, er konstateret smittet.

* Dansk diplomat i Iran er smittet med coronavirus.

En diplomat på den danske ambassade i Iran er blevet smittet med coronavirus, oplyser Udenrigsministeriet til Jyllands-Posten. Medarbejderen er blevet testet positiv i forbindelse med hjemrejse til Danmark.

* Kina registrerer smittetilfælde fra udlandet.

Det seneste døgn er der registreret 143 nye smittetilfælde i Kina, hovedparten i Hubei-provinsens hovedstad, Wuhan. I andre kinesiske provinser er der i alt 17 nye smittetilfælde - heraf er 16 blevet smittet i andre lande, såsom Italien og Iran.